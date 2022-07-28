CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret ederek dua etti - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret ederek dua etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret ederek dua etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Doğubeyazıt iş dünyası ile toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret ederek dua etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra İshak Paşa Sarayı'nı da gezerek bilgi aldı. Kılıçdaroğlu buradaki esnafla da sohbet etti. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Hani Politika Haberler

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