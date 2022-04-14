CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika, Haberler

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