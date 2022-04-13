CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti" ifadelerine yer verildi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Haberler

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