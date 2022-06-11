CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış töreni için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış töreni için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine geldi.

Çaycuma Belediyesi'nin yapımı tamamlanan 32 projesinin açılış töreni ve bazı projelerin temel atma töreni için Zonguldak'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çaycuma ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın makamında partililer ile görüşen Kılıçdaroğlu, burada yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

(Murat Sulucak/İHA)

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