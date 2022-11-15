CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu : "Şehit yakınları, gaziler arasında ayrımcılık olur mu? Ayrımcılık yapanlar vatansever değildir"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayrımcılık. Şehit yakınları, gaziler arasında ayrımcılık olur mu? Ayrımcılık yapanlar vatansever değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına değinerek, "Utanmadan 'Bu terörist kaçak yollardan ülkemize girmiş' diyorlar" dedi. "30-35 yıldır terörle mücadelede ciddi bir yol alınamamışsa, teröristler ellerini kollarını sallayarak geliyorsa bir sorunumuz var demektir" diyen Kılıçdaroğlu, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Sen ne iş yapıyorsun? Maden faciası olur sorumlu yok, tren faciası olur sorumlu yok, terör saldırısı olur yine sorumlu yok, sınırlar yol geçen hanına dönmüş yine sorun yok" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "CHP olarak Türkiye'den KKTC'ye, orada yaşayan soydaşlarımıza en içten sevgilerimizi gönderiyor ve bayramlarını kutluyoruz. Kıbrıs'ın bu süreçte farklı bir bağımsız kurum olarak ortaya çıkmasından hepimiz son derece mutluyuz. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra kimsenin burnu kanamadı. KKTC güçlenerek yoluna devam ediyor. Merhum Bülent Ecevit'i, Erbakan'ı, Fazıl Küçük'ü ve Rauf Denktaş'ı sevgiyle, saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde eğiliyorum. Semerkant'ta bir toplantı var. Türk Devletleri Teşkilatları Zirve Toplantısı. KKTC de bu toplantıda gözlemci olarak bulunuyor. Öncellikle bu sürecin başlamasından son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Tek şey istiyorum. Sandığa gittiğinizde, 'Benim sorunumla kim ilgilendi, kim çözme sözü verdi' diyeceksiniz oyunuzu ona göre kullanacaksınız. Mert olacaksınız, oyunuzu vereceksiniz. Bay Kemal gelecek sorunu çözecek. Öğretmenler aynı şekilde. Yok ücretli, yok sözleşmeli... Hiç endişe etmeyin. Orman köylüleri ile ilgili özel bir açıklama yapacağım. Onlara vaatlerimi tek tek sıralayacağım. Sizin sorunlarınızı tereyağından kıl çeker gibi çözeceğim."

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye seslenen Kılıçdaroğlu, "Şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayrımcılık. Şehit yakınları, gaziler arasında ayrımcılık olur mu? Ayrımcılık yapanlar vatansever değildir. 15 Temmuz şehit ve gazileri için 2 bin 600 liralık ödeme 4 bin liraya çıkarıldı. Diğerleri için neden verilmiyor? Sorun varsa adres belli. CHP. Bu konuda 15 kanun teklifi verildi. En çok kanun teklifi verilen CHP'li vekiller. MHP'den de 3-5 arkadaş teklif vermiş. MHP Genel Başkanı'na sesleniyorum. Eğer Türkiye'nin bu sorununu çözmek istiyorsan, şehit ve gazilere saygılıysan bu kanunu getir parlamentodan oy birliği ile çıkaralım. 'Saray izin vermiyor' diyebilirsin. Saray'ı dinleme, Kılıçdaroğlu'nu dinle. Saraydan kendini kurtar, niye emrine giriyorsun. Gerçek anlamda milliyetçi parti CHP'dir" dedi.

Sizce BTP 6'lı masaya dahil olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) November 14, 2022