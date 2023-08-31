CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Hüseyin Atay'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet değerleri bilinciyle, ilahiyat ve felsefe alanındaki aydınlanmacı yorum ve düşünceleri ile ilahiyat camiasının değerli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Hüseyin Atay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Kelam Ana Bilim Dalı emekli hocalarından Prof. Dr. Hüseyin Atay, 93 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından Atay için taziye mesajı yayınladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet değerleri bilinciyle, ilahiyat ve felsefe alanındaki aydınlanmacı yorum ve düşünceleri ile ilahiyat camiasının değerli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Hüseyin Atay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."