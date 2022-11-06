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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nikah şahidi oldu

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kübra Yeşilli ve Hasan Soydan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kübra Yeşilli ve Hasan Soydan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Mehmet Soydan ve Nilgün Soydan'ın oğulları Hasan Soydan ile Kübra Yeşilli'nin düğün törenine katıldı.

Nikah şahidi olan Kılıçdaroğlu, çifte mutluluklar dileyerek, "Bundan sonra sorumluluğunuz daha da fazla olacak. Artık ikiniz beraber pek çok kararı birlikte alacaksınız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra aile cüzdanını geline verdi.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Soydan Politika Haberler

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