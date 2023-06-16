CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danışman ve Başdanışmanların Görevine Son Verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran'dan önce atanan aralarında önemli isimlerin de bulunduğu tüm danışman ve başdanışmanların görevine son verildi. Görevine son verilen danışmanlar arasında ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin de var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirdiği grup toplantısında partide değişim rüzgarlarının devam edeceğini ve bunun için kendisinin de elinden geleni yapacağını söylemişti. İşte o değişim rüzgarı Kılıçdaroğlu'nun danışmalarının ve başdanışmanlarının işine son verilmesi ile devam ediyor. CHP tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz" denildi.

Görevden alınan isimler arasında Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Orhan Sarıbal, Ünal Çeviköz, Nuşerivan Elçi ve Deniz Demir gibi parti içinde önemli rolleri bulunan kişiler de yer alıyor. Görevine son verilenler arasında ABD'li ekonomist, yazar, sosyal teorisyen, siyasi danışman ve çevre aktivisti Jeremy Rifkin de bulunuyor. Dikkat çeken bir diğer isim olarak ise eski Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Kubat yer alıyor. - ANKARA