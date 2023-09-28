CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın Vefatını Üzüntüyle Karşıladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'ya Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ganire Hanım'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Can Azerbaycan'ın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.