CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre: Bütün Bu Zorlukları Güç Birliğiyle Aşacağız

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Bütün bu zorlukların içerisinden, bütün zorbalıklara karşı bir arada olarak, omuz omuza vererek, dayanışma içerisinde olarak bu zorlukları aştık. Bugünde önümüzde iki yol var. ya pes edeceğiz, havlu atacağız ama ben eminim ki Atatürk'ün kurduğu bu partinin hiçbir üyesi bu anlayışta olmaz, CHP'lilere mücadele etmekten vazgeçmek yakışmaz. Bütün bu zorlukları güç birliğiyle aşacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, bugün yapılan CHP 38. Kocaeli İl Kongresi'nde divan başkanı olarak seçildi. Kongrenin açılışında konuşan Emre, şunları söyledi:

"CHP sıradan bir parti değildir. Bunu çok iyi biliyoruz. Bu 38 sayısının, 38. kongre olmasının bir önemli boyutunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. CHP'nin aslında birinci kongresi, 1927 yılında Ankara'da toplanıyor. Büyük Atatürk bu kongreye büyük önem veriyor. Bu nedenle çıkıyor kürsüye, 7 gün boyunca Kurtuluş Savaşı'nı kendi cephesinden anlattığı eserini, Nutuk adlı eserini CHP'nin bu kongresinde okuyor, bununla da yetinmiyor. Aynı metni bir kongre kararı olarak kurultayın önüne sunuyor ve oybirliğiyle Atatürk'ün nutku, kongre kararı olarak kabul ediliyor. Aynı kongrede büyük Atatürk bir şey daha yapıyor. Bir önerge veriyor, kongre divan başkanlığına diyor ki bu önergeyle: 'Bugün Ankara'da toplanan bu kurultay, bizim iki numaralı kurultayımızdır. CHP'nin birinci kurultayı 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kongresi, Sivas Kongresi CHP'nin birinci kurultayıdır.' Kararını Atatürk'ün imzasının olduğu önergeyle CHP kurultayı olarak kabul ediyor.

"CHP, GERÇEKTEN DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR PARTİDİR"

Bugün 38. kurultayımıza giderken geriye doğru saydığımızda biliyoruz ki bir numaralı kurultayımız, Sivas Kongresi'dir. Biz böyle bir partiyiz. CHP, gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir partidir. Kurtuluş Savaşı'nın içerisinden çıkmış, cumhuriyeti kurmuş; devrimleri gerçekleştirmiş, Türkiye'yi çok partili demokrasiye taşımış, solun, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Türkiye'nin gündemine getirmiş bir partidir. CHP sıradan bir parti değildir diyor Bilsay hoca. CHP programları üzerine yazılan bir eserin önsözünde diyor. Niye sıradan bir parti değildir? Çünkü, bir yandan tarihten getirdiği, kendi köklerinden getirdiği bir değişmez özü vardır CHP'nin. Kadın erkek eşitliğini savunur, ulusal egemenliği savunur; laikliği savunur; Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine taşımak için atılmış bütün adımları başta cumhuriyetin kurulmasını savunan bir partidir. Ama bir yandan da o gün Türkiye için ne lazımsa, çağın gereği neyse, en doğru fikir neyse onu Türkiye'nin gündemine getiren parti, CHP'dir diyor. Biz böyle bir partiyiz.

"BURALARDAN ÖNEMLİ KARARLAR ÇIKACAK"

CHP olarak büyük görevlerle karşı karşıyayız. Geçmişte bıraktığımız Mayıs seçimlerinde Maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Seçimlerde başarılı olmaya çok yaklaştık. 25 milyonun üzerinde sayın Genel Başkanımız bir destek buldu ama bu oy, seçimleri kazanmaya yetmedi. Tabii ki bu konu üzerine hep beraber konuşacağız. Tartışacağız. Görüşler ortaya konulacak. Bugün Kocaeli Kongresi'nde divan başkanı olarak karşınızdayım. CHP'nin üyeleri olarak çok büyük bir ailenin birer parçasıyız. Aile içerisinde bugün bu konuları değerlendireceğiz. Gelecekte de değerlendireceğiz. Buralardan önemli kararlar çıkacak. Kararlar buralardan çıkacak.

"GEÇMİŞTE, PARTİDE DAHA FAZLA KONUŞMA, TARTIŞMA, BİR ARAYA GELME İMKANLARI OLUYORDU"

Bir özeleştiri tabii yapmak lazım. Geçmişte, partide daha fazla konuşma, tartışma, bir araya gelme imkanları oluyordu. Bunlar Maalesef son dönemde önemli ölçüde ne yazık ki azaldı. Geçmişte bizim tüzüğümüzde örneğin küçük kurultay vardı. Danışma kurulları çok daha düzenli biçimde yapılıyordu. Bunları yapmamız lazım. Unutmayalım ki salt bir zorbalık olmayacaksa eğer aramızdaki ortaklıklar, bizi bir arada tutan değerler, müşterek olanlar hayatımıza yön veriyorsa, bunları tartışıyorsak bir zorbalık olmaktan çıkar. O bakımdan bu kongrelerdeki konuşmaları, tartışmaları çok önemsiyorum.

"BÜTÜN BU ZORLUKLARI GÜÇ BİRLİĞİYLE AŞACAĞIZ."

Bütün bu zorlukların içerisinden, bütün zorbalıklara karşı bir arada olarak, omuz omuza vererek, dayanışma içerisinde olarak bu zorlukları aştık. Bugünde önümüzde iki yol var. ya pes edeceğiz, havlu atacağız ama ben eminim ki Atatürk'ün kurduğu bu partinin hiçbir üyesi bu anlayışta olmaz, CHP'lilere mücadele etmekten vazgeçmek yakışmaz. Bütün bu zorlukları güç birliğiyle aşacağız."