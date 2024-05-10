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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Binbaşı Üstsubayların Haklarını Savundu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, binbaşı üstsubayların makam ve görev tazminatından mahrum bırakıldığını belirterek, gerekli yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Binbaşı üstsubaylarımızın makam ve görev tazminatından yararlanması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, binbaşıların albay ve yarbaylarla aynı görevi üstlendiğini ancak makam ve görev tazminatından mahrum bırakıldığını savundu.

Bu durumun emekli binbaşılar aleyhine haksızlık ve eşitsizlik yarattığını belirten Bağcıoğlu, "Bu bağlamda, binbaşı üstsubaylarımızın makam ve görev tazminatından yararlanması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm üstsubaylarımızın hak ettikleri ekonomik ve sosyal haklardan yararlanması en temel hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Yankı Bağcıoğlu Politika Güncel Haberler

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