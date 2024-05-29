Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği ve Emekli Astsubaylar Derneği şubelerini ziyaret ettikten sonra Kayseri'de 17 Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırısında şehit olan askerlerin anıt durağını ziyaret etti. Bağcıoğlu, ziyaretlerde şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği şubeleri ile Emekli Astsubaylar Derneğinin ardından Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da teröjr saldırısında 15 askerin şehit olduğu anıt durağını ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ömrümü adadığım Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde şehit olan kahraman askerlerimize rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin ve yüce Türk milletinin acılarını paylaşıyorum. 17 Aralık 2016 tarihinde hain saldırıda şehit düşen kahraman çocuklarımızın anıtını ziyaret ettim. Hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Şehit ve Gaziler Derneğimiz, Muharip Gaziler Derneğimiz ve Emekli Astsubaylar Derneğimizin kıymetli başkan ve yöneticilerini ziyaret ettik. Sorunlarına dönük karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

Bağcıoğlu'na ziyaretlerinde, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve parti yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Yankı Bağcıoğlu Kayseri Güvenlik Politika Haberler

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar? Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? İlk Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi? #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Avrupa'da sokak hayvanları ne yapılıyor? Avrupa'da köpek sorunu nasıl çözüldü? 30 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Mayıs burç yorumları nedir? Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Gülşah Çomoğlu hangi filmlerde, projelerde yer aldı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Yeni müfredatta matematik dersi seçmeli mi olacak? Hangi sınıflarda seçmeli olacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
title