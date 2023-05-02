CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçimi kazanmaları halinde depremden etkilenenlerin ev, iş yeri ve ahırlarını ücretsiz yaparak teslim edeceklerini söyledi.

Ağbaba, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Malatya Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentte büyük yıkımın yaşandığını anımsattı.

Malatya'nın 2020'deki Elazığ depreminden de etkilendiğini belirten Ağbaba, "O gün ağır hasarlıları hafif hasarlıya çevirenler de cezasını çekmeli. Birçok bina bundan dolayı yıkıldı. Eski kent merkezi dediğimiz çarşı sorumsuzluktan yok oldu. Siz Hakimbey Apartmanı'nın, Bayrak Sitesi'nin hesabını vermelisiniz. Bu binalar o gün mimarların, mühendislerin söylediği gibi yapılsaydı bugün Malatya'da bu kadar yıkım olmazdı." dedi.

Hükümete gelmeleri halinde vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını dile getiren Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bu işler Ankara'dan masa başında planlayarak olmaz. Kimse kuşku duymasın Türkiye'nin 150 yıllık bir demokrasi deneyimi var. Seçimi alacağız. Türkiye huzur ortamına kavuşacak. 'Öcalan'ın serbest bırakılması' gibi saçmalığı iddia edenlere de buradan seslenmek istiyoruz. Biz hukuk ne diyor, neyi emrediyorsa onu yapacağız. Geldiğimizde Malatya'yı çok kısa sürede ayağa kaldırmamız lazım. Başta Malatya Çarşısı olmak üzere, büyük yıkımın yaşandığı bölgeyi ranta değil, insanları, esnafı mağdur etmeden inşa edeceğiz. Depremden etkilenen vatandaşlardan beş kuruş para almadan evlerini, işyerlerini ve ahırlarını teslim edeceğiz."