CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: 'İşsizliğe evet diyeceğiz ya da sorun olmaktan çıkmasına evet diyeceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Emekçilerimizin ve hepimizin 14 Mayıs seçimlerinde önünde sadece iki tercih olacak ya işsizliğe 'evet' diyeceğiz ya da işsizliğin bir sorun olmaktan çıkmasına 'evet' diyeceğiz. ya açlığın, yoksulluğun, sefaletin daha fazla artmasına 'evet' diyeceğiz ya da refaha, bolluğa, gelir adaletine 'evet' diyeceğiz. ya yeni Somalara, Amasralara, Ermeneklere 'evet' diyeceğiz, ya da iş cinayetlerini artık kader olmaktan çıkmasına, iş cinayetlerinin son bulmasına 'evet' diyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, emeğin başkanlık sistemindeki 5 yıllık durumunu değerlendirdi.

Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"Emekçilerimizin ve hepimizin 14 Mayıs seçimlerinde önünde sadece iki tercih olacak ya işsizliğe 'evet' diyeceğiz ya da işsizliğin bir sorun olmaktan çıkmasına 'evet' diyeceğiz. ya açlığın, yoksulluğun, sefaletin daha fazla artmasına 'evet' diyeceğiz ya da refaha, bolluğa, gelir adaletine 'evet' diyeceğiz. ya yeni Somalara, Amasralara, Ermeneklere 'evet' diyeceğiz, ya da iş cinayetlerini artık kader olmaktan çıkmasına, iş cinayetlerinin son bulmasına 'evet' diyeceğiz.

"TÜRKİYE BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇTİĞİ GÜNDEN BUGÜNE EN AZ 3 MİLYON 436 BİN YENİ İŞSİZ YARATTI"

2018 Haziran ayında 5 milyon 506 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı; 2023 yılının şubat ayı itibariyle geniş tanımlı işsiz sayımız o da TÜİK verilerine göre 8 milyon 941 bin kişiye çıktı. Türkiye başkanlık sistemine geçtiği günden bugüne en az 3 milyon 436 bin yeni işsiz yarattı.

"EMEĞİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY 7 PUAN ERİDİ"

Türkiye ekonomisinin sürekli olarak büyüdüğünden bahsedildi, Nebatinin bile ismini söylemekte zorlandığı, dünyaya meydan okuma diye tanıtılan Türkiye Ekonomi modelinde milyonlarca emekçinin milli gelirden aldığı pay eridi, Bir avuç yandaşın gelirleri ise katlandı. 2018 yılında emeğin milli gelirden aldığı pay 33,5 puan iken, bu pay son olarak 26,5 puana geriledi. Yani emeğin aldığı pay bu sistemde tam 7 puan eridi. Beşli çetelerin, yandaş sermayenin geliri ise bu 5 yılda tam 5 puan arttı.

"EMEKÇİLER GEÇİMLERİNİ ARTIK KREDİLERLE VE KREDİ KARTLARI İLE SAĞLAR HALE GELDİ"

Emekçiler geçimlerini artık kredilerle ve kredi kartları ile sağlar hale geldi. 2018 yılında çalışanların bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu 536 milyar 828 milyon TL iken 5 yılın sonunda emekçilerin bankalara olan borcu yüzde 372 oranında arttı ve 2 trilyon TL'yi buldu.

"5 YILDA İŞ YERLERİ ADETA TOPLU BİRER MEZARA DÖNÜŞTÜ"

2018 yılından bugüne iş cinayetlerinde en az 10 bin 224 işçi hayatını kaybetti. Aradan geçen 5 yılda iş yerleri emekçilerimiz için adeta toplu mezara dönüştü.

"İŞÇİLER İŞ CİNAYETLERİNDE TOPLUCA KATLEDİLDİ"

İşçinin kendi parası olan işsizlik sigorta fonundan yandaş işverenlere son 5 yılda 84 milyar TL para aktarılırken, işsizlere ise sadece 46 milyar TL para verildi. İşverenler tam 1,8 kat işsizlere göre fondan daha fazla para kullandı. Kısacası başkanlık sisteminde emek; daha ucuz hale geldi, daha fazla borçlandı, işsizlik daha fazla arttı, işçiler iş cinayetlerinde topluca katledildi. 14 Mayıs'ta iktidarımızda emekçiler ne ölüme razı olarak çalışacak ne de açlığın sefaletin pençesinde hayatta kalmaya devam edecek, ne de güvencesiz çalışmaya mahküm olacak.14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında, Millet İttifakı'nın iktidarında emekçiler hakkını alacak."