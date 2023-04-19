CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz birlikte olmaya, birlikte mücadele etmeye kararlıyız ve inşallah halkımızın iradesiyle milletimizin de takdiriyle başaracağız ve bu ülkede çok güzel şeyler olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz birlikte olmaya, birlikte mücadele etmeye kararlıyız ve inşallah halkımızın iradesiyle milletimizin de takdiriyle başaracağız ve bu ülkede çok güzel şeyler olacak." dedi.

CHP'den Ordu milletvekili adayı olan Torun, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası, Ordu Teknikerler Derneği ile Ünye Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Torun, Ünye ilçesi esnafıyla bir araya gelerek kolaylık diledi, vatandaşlarla da sohbet etti.

Liseler Mahallesi'ndeki esnaf ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Torun, ilçedeki birçok sivil toplum kuruluşunu ziyaret ederek görüşlerini aldıklarını belirterek, "Bu ülkede hep birlikte daha iyisini nasıl yaparız? Ülkemizde huzuru, refahı nasıl sağlarız?" konularını ele aldıklarını söyledi.

Torun, şunları kaydetti:

"Artık içinde bulunduğumuz süreçten çıkmamız lazım. Türkiye bunu hak etmiyor. Daha iyisi, daha güzeli mümkün. Bakın, 6 siyasi parti bir araya geldik ve demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü büyütmek için mücadele veriyoruz. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden birlikte üretip birlikte nasıl paylaşabiliriz, bunun çabası içerisindeyiz. Geçmişte bizi eleştirenler bugün maalesef kendileri yapmak durumunda kaldılar. Ama her ne kadar onlar dışlasalar da suçlasalar da biz birlikte olmaya, birlikte mücadele etmeye kararlıyız ve inşallah halkımızın iradesiyle milletimizin de takdiriyle başaracağız ve bu ülkede çok güzel şeyler olacak."