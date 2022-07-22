CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, 'Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 2019'da Cumhur İttifakı'ndan 5 büyükşehir ve 5 il belediyesi devraldılarını, bu belediyelerde istihdam edilen kadın sayısını 3 yılda yüzde 28,9 oranında artırarak 26 bin 731'e yükselttiklerini belirtti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca "Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda bir konuşma yapan Torun, 2019 yerel seçim kampanyasının önemli bir ayağının kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve diğer kırılgan gruplara yönelik hizmetler üzerine kurulduğunu hatırlattı.

CHP'li belediyelerin çılgın projelere harcayacak tek kuruşu olmadığını belirten Torun, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlayışla belediyelerimiz, vatandaşlarımızın en temel sorunlarını çözmek için mücadele etmekte ve harcadığı her kuruşun hesabını millete vermektedir. 2019'da Cumhur İttifakı'ndan 5 büyükşehir ve 5 il belediyesi devraldık. Bu belediyelerde istihdam edilen kadın sayısını 3 yılda yüzde 28,9 oranında artırarak 26 bin 731'e yükselttik. Aynı belediyelerde, yönetici pozisyonunda görev yapan kadın sayısını ise yüzde 91,2 oranında artırarak toplamda 746'ya çıkardık. Ayrıca, ülke genelindeki belediyelerimizde 2019'da 162 olan kreş sayısını bugün 316'ya çıkardık. Pandemi sürecinde siyasi iktidar 5 maskeyi dağıtamazken, biz vatandaşın her türlü ihtiyacını evinin kapısına kadar götürdük."

Belediyelerinin 3 yılda, yaklaşık 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardımda bulunduğunu aktaran Torun, "Bu yardımların toplam tutarı yaklaşık 14 milyar liraya ulaştı. Ancak biz, şu ana kadar verdiğimiz hizmetlerle asla yetinmiyoruz. Bu hizmetleri daha da artırmanın yollarını aramalıyız. Bugün düzenlenen çalıştayımız tam da bu amaca hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Siyasi iktidarın CHP'li belediyelerin hizmetlerinden rahatsız olduğunu belirten Torun, bu hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını da ileri sürdü.

Torun, "Ancak onlar ne yaparsa yapsınlar, biz kararlıyız ve bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Şu anda yerel yönetimlerde verdiğimiz hizmetler aslında çok kısa bir süre içinde ulaşacağımız genel iktidarda yapacaklarımızın fragmanıdır." açıklamasında bulundu.

Çalıştaya, 110 belediyeden 134 temsilci katıldı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka da yerel yönetimlerde eşitlikçi kent anlayışı ile hayata geçirilen uygulamaların kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

Nazlıaka, "Yerel politikalar gündelik hayatımızı, evi, sokağı, caddeyi kısaca yaşadığımız bütün alanları doğrudan etkiliyor. Eşitlikçi, katılımcı belediye, kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere, istihdam olanaklarına, kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere, şiddete maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara erişimini temin ediyor. Yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalıştaya, 110 belediyeden 134 temsilci katıldı.

Çalıştayda, belediyelerin kadın çalışmalarının geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kadınlara, engellilere, yaşlılara, çocuklara ve diğer kırılgan gruplara yönelik yerel hizmetler üzerine tartışmalar yapıldı, değerlendirmeler sunuldu.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği de çalıştaya gönüllü eğitim desteğinde bulundu.