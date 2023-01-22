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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 6'lı masa adayını Şubat ayında açıklayacak

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 6'lı masa adayını Şubat ayında açıklayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Bartın İl Başkanlığı binasında yaptığı basın açıklamasında 6'lı masanın Şubat ayında cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Bartın İl Başkanlığı binasında yaptığı basın açıklamasında 6'lı masanın Şubat ayında cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Bartın'da partisinin İl Başkanlığı binasında partililerle buluştu. Parti üyeleriyle gerçekleşen toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Torun, iktidara EYT ve küresel iklim krizi üzerinden eleştirilerde bulunarak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını Şubat ayında açıklayacağını kaydetti. Torun, "6'lı masa kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. 26'sında tekrar bir araya gelecekler ve 30'unda da hükümet programını açıklayacaklar. Ondan sonra da Şubat ayı içerisinde de mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı 6'lı masa açıklayacak. ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Sorunları nasıl çözeceğimizi, bu ülkeyi nasıl kalkındıracağımızı, geliştireceğimizi, bu ülkeyi nasıl barıştıracağımızı da tekrar ifade etmiş olacağız. Gelecek çok güzel olacak, o da hep birlikte olacak. Her şey çok güzel oldu İstanbul'da, Türkiye'de de çok güzel olacak. Anadolu'mun her tarafında çok güzel olacak. ve biz bu ülkeye 2019'da Mart'ın sonu bahar demiştik, Mayıs'ta da yazı getireceğiz. Sıcak günler, güzel günler gelecek" şeklinde konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Seyit Torun Bartın EYT Politika Haberler

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