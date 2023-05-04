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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de esnafla bir araya geldi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de esnafla bir araya geldi Açıklaması

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "14 Mayıs'ta inanıyoruz ki hemşehrilerimiz bir değişime imza attığında, bir oyuyla birçok şeyi değiştirdiğinde görecek ki 15 Mayıs'tan sonra birçok hizmetler başlayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, " 14 Mayıs'ta inanıyoruz ki hemşehrilerimiz bir değişime imza attığında, bir oyuyla birçok şeyi değiştirdiğinde görecek ki 15 Mayıs'tan sonra birçok hizmetler başlayacak." dedi.

CHP'den Ordu milletvekili adayı olan Torun, Ünye ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaretinde, iktidarın verdiği vaatleri yerine getirmediğini, bu nedenle de Ünye'nin birçok hizmetten yoksun hale geldiğini ileri sürdü.

Torun, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret ederek, "14 Mayıs'ta inanıyoruz ki hemşehrilerimiz bir değişime imza attığında, bir oyuyla birçok şeyi değiştirdiğinde görecek ki 15 Mayıs'tan sonra birçok hizmetler başlayacak. Ünye de hak ettiğini alacak ve artık bölgenin yıldızı olacak." diye konuştu.

Önlerine çeşitli engeller çıkartılmaya çalışıldığını savunan Torun, "YSK'yı nasıl kullandıklarını da biliyoruz. Yani maç oynanırken kuralların değiştiğini de biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Vatandaşımız gittiğimiz her yerde değiştireceğini söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, seçime en hazır partinin CHP olduğunu dile getirerek, vatandaşlardan destek istedi.

Ordu Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Politika

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