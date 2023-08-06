CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer: Ormanları kesmek vatana ihanet

KERİM UĞUR

Akbelen'de ağaç kesimine karşı bugün düzenlenen 'Büyük buluşma' eyleminde çevreciler ve köylülere destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, "Dünyanın iklim krizinde olduğu dönemde ormanları çoğaltmak yerine birilerinin cebini doldurmak adına o ormanları kesmek, o ormanları yok etmek sizce vatana ihanet değil de nedir? Herkes 'milliyetçiyiz' diye geçiniyor ama gerçek milliyetçilik, toprağına, suyuna, ormanına, kurduna, kuşuna, börtüsüne, böceğine sahip çıkmak demektir. 'Milliyetçiyiz' deyip, ırmağın akışına kurban olanlar, burada 65 bine yakın ağaç kesildi. Neredeler?" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madencilik faaliyetleri için Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek amacıyla yapılann ormandaki "Büyük Buluşmaya" Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar katıldı. Ormanda forum düzenlendi. Forumda kesilmiş bir ağaca kefen giydirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Forumun ardından Akbelen Ormanı'na giden yol üzerinde insan zinciri oluşturuldu. Yaşlı yurttaşlar kol kola eylem alanına giderken "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganı attı. Alanda sanatçılar türküleriyle eyleme destek verdi. Yurttaşlardan biri "Katil Limak Akbelen'den defol" diye slogan attı.

ANKA'ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, köylülerin ve çevrecilerin masum istekleri olduğunu ve doğalarının yok olmaması için mücadele ettiklerini belirterek, "740 dönüm arazi talan edildi. Bu arazinin talan edilmesinin ve ağaçların kesilmesinin ötesinde, rehabilite edeceklerini söylüyorlar. Valilikten de böyle bir yazı yayınladılar ama bırakın rehabilite etmeyi, bundan önce yaptıklarının hiç birini rehabilite etmediler. Çünkü Sayıştay raporları rehabilite etmediklerini yazıyor zaten. Geçtiğimiz 3 yıl içinde de yaklaşık 800 bin hektarlık alan ormanı yok ettiler. Yani maden dediler, başka şeyler dediler ama çetelere bu alanları peşkeş çektiler" dedi.

"BODRUM'UN SUSUZ KALMASI DEMEK"

Dinçer, alandaki madencilik faaliyetleri nedeniyle bozulacak toprak yapısının sonucu yer altı sularının yönlerinin değişeceğini ve Bodrum ve Milas'ın susuz kalacağını ifade ederek, "Birileri 200 milyon dolar kazanç sağlayacak, ceplerine dolduracaklar ama Bodrum gibi bir turizm cennetinin susuz kalması demek bu ülkenin 5 milyar dolar gibi bir turizm gelirinin yok edilmesi demek. Bugün kamuyu, bu ülkeyi, bu devleti zarara sokabilecek her şeyi yapıyorlar. Ama birilerinin cebini doldurmak adına da her şeyi yapıyorlar" dedi.

"IRMAĞIN AKIŞINA KURBAN OLANLAR NEREDELER?"

Dinçer şunları söyledi:

Dünyanın iklim krizinde olduğu dönemde ormanları çoğaltmak yerine birilerinin cebini doldurmak adına o ormanları kesmek, o ormanları yok etmek sizce vatana ihanet değil de nedir? Herkes 'milliyetçiyiz' diye geçiniyor ama gerçek milliyetçilik, toprağına, suyuna, ormanına, kurduna, kuşuna, börtüsüne, böceğine sahip çıkmak demektir. 'Milliyetçiyiz' deyip, ırmağın akışına kurban olanlar, burada 65 bine yakın ağaç kesildi. Neredeler? O yüzden Meclis'in tatil olmaması gerekiyor. Akbelen gündemiyle Meclis'i toplantıya çağırdık. Bu kesilen ağaçların hesabını verecekler. Bu kesilen ağaçların kimlere peşkeş çekildiğini orada biz anlatacağız. Bugün burada bu ağaçları savunmak için bir kere bile buraya uğramayanlar, o gün beşli çeteleri savunmak için oraya gelecektir."