CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Çanakkale'deki Orman Yangınını İnceledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını yerinde inceledi. Dinçer, "Alanı dolanırken şunu gördük ki bu milli varlıkları, milli değerleri korumak adına duyarsız davranıyoruz. Yerlerde cam şişeler ve birtakım yanıcı maddeler bulunmakta. İşte orman yangınları, küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle dünyanın da boğuştuğu orman yangınlarıyla biz de boğuşuyoruz" dedi.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 26 saattir ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. Birçok köy önlem amaçlı boşaltılırken, bölgede yaşayan yurttaşlar tahliye edildi.

CHP Doğa ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, orman yangınının yaşandığı bölgeleri tek tek inceledi. Dinçer, "Şu anda Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarındayız. Vekillerimiz, İl Başkanımız, Çanakkale Belediye Başkanvekilimiz, muhtarımız hep birlikte buradayız. Arkamızdaki dumanı görüyorsunuz. Bir anda rüzgarın etkisiyle daha da fazlalaştı. Vekilimiz, vali bey ile irtibata geçti ve bir an evvel buraya uçakların müdahale etmesi noktasında bilgi verdik. Böyle ara ara belirli yerlerde alevlenmeler oluyor" dedi.

"ORMAN YANGINLARINI TESPİT EDİP BİLDİRMEK ADINA HEYETİMİZLE BURALARI KARIŞ KARIŞ DOLAŞIYORUZ"

Dinçer, "Şu anda Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi boşaltılmamış durumda. Her an risk teşkil etmektedir. Biz de bu noktada vatandaşımıza sahip çıkmak ve orman yangınlarını tespit edip bildirmek adına heyetimizle buraları karış karış dolaşıyoruz. Bütün Çanakkalelilere, burada zarar gören bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz" dileklerin bulundu.

"MİLLİ VARLIKLARI, MİLLİ DEĞERLERİ KORUMAK ADINA DUYARSIZ DAVRANIYORUZ"

Yangına müdahale konusunda emek verenlere teşekkür eden CHP'li Dinçer, "Şu anda bu çekimi yaptığımız yerin arka planında emek veren, mücadele veren bütün işçiye, personele, emekçiye, itfaiyecilerimize çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. İnşallah en kısa zamanda bu mücadele sonucunda bu yangını da durduracağız. Alanı dolanırken şunu gördük ki bu milli varlıkları, milli değerleri korumak adına duyarsız davranıyoruz. Yerlerde cam şişeler ve birtakım yanıcı maddeler bulunmakta. İşte orman yangınları, küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle dünyanın da boğuştuğu orman yangınlarıyla biz de boğuşuyoruz" diye konuştu.