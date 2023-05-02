CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Bu seçim normal bir seçim değil, memleket meselesi haline geldi

KERİM UĞUR

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yurttaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bu seçim bir siyasal partinin gittiği diğer siyasi partinin geldiği şeklinde değerlendirilecek bir seçim değil. Bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiniz oy bu ülkede düzeni değiştirecek. Bizim düzen değişikliğine ihtiyacımız var. Bizim anlayış değişikliğine ihtiyacımız var. Bizim Türkiye'nin normalleşmesine ihtiyacımız var. Bu seçim bir siyasi partinin meselesi olmaktan çıktı memleket meselesi haline geldi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Abdullah Arda Meydanı'nda esnafları ziyaret etti, yurttaşların sorunlarını dinledi. Salıcı'ya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, CHP İzmir Milletvekili Adayı Fulya Alçay ve partililer eşlik etti.

SALICI: "PATATES, SOĞAN BU SEÇİMİ KAZANACAK"

Ziyaret sırasında bir manava giren Salıcı, esnafla fiyatlar hakkında sohbet etti. Salıcı, son dönemde patates, soğan fiyatlarını sorarak "İnsanlar gönül rahatlığıyla alabiliyor mu?" dedi. Esnaf ise "Bugün 3 TL indirimde 22 lira. Söylene söylene alıyorlar" diye cevap verdi. Bunun üzerine Salıcı, "Neyse iki haftası kaldı inşallah patates soğan bu seçimi kazanacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ziyaretlerin ardından Gaziemir seçim ofisinde yurttaşlarla ve partililerle buluştu.

"BU SEÇİM NORMAL BİR SEÇİM DEĞİL"

Seçim ofisinde konuşan Salıcı şöyle konuştu:

"Bu bizim normal bir seçim değil. Bu seçim otoriter bir rejim isteyenlerle demokrasi isteyenler arasında bir seçim. Tek adam rejimi devam etsin diyenlerle 'uzlaşma olsun, farklılıklar bir araya gelebilsin, farklılıklar bizim zenginliğimiz olsun, farklı siyasetlerden gelenler Türkiye'nin ortak geleceğinde bir arada bulunabilsin' diyenlerin seçimi. Bu seçim hani doktorlara söylüyorlardı ya 'Bırakın nereye gidiyorlarsa gitsinler' diyenlerle 'Aman memleketin çocuğu memlekette kalsın; kendi ülkesine, kendi insanına hizmet etsin' diyenlerin seçimi. Onun niçin bu seçim kritik bir seçim. Bu seçim bir siyasal partinin gittiği diğer siyasi partinin geldiği şeklinde değerlendirilecek bir seçim değil. Bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiniz oy bu ülkede düzeni değiştirecek. Bizim düzen değişikliğine ihtiyacımız var. Bizim anlayış değişikliğine ihtiyacımız var. Bizim Türkiye'nin normalleşmesine ihtiyacımız var. Biz farklı siyasi partiler bir araya geldik iki yıldan beri çalışıyoruz. Türkiye'nin geleceğini kurmak için iki binden fazla maddede anlaştık. Arasında Saadet Partili kardeşlerimiz de var, İYİ Partililer de var, Demokrat Partililer de var. DEVA da var, Gelecek de var. Geçmişte bu hiçbirinizin aklınıza gelmezdi, Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi partilerle bir araya gelecek Türkiye'nin geleceğini ortak bir yerde kuracak bu aklınıza gelmezdi. Niye geldik? Memleket meselesi oldu artık seçim. Bir siyasi partinin meselesi olmaktan çıktı, memleket meselesi haline geldi. Biz de memleketi koruyalım, kollayalım daha iyi bir noktaya götürelim diye bir araya geldik. Size düşen sadece 14 Mayıs'ta oy vermek değil. 14 Mayıs'a giderken kafasında soru işareti olan, farklı düşünen, iktidarın bu olumsuz dilinden etkilenen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, eşimiz, dostunuz, akrabanız varsa onları da ikna etmek. Onun için çalışıyoruz, koşturuyoruz ama onun ötesinde başka yerlerdeki arkadaşlarınızı, dostlarınızı mutlaka bu sürecin katın."

Salıcı ayrıca partililerden bir söz isteyerek "Bana bir söz verin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacak mısınız?' diye sordu. Partiler de güçlü bir sesle "Evet, söz" diye yanıt verdi.