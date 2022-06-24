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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Marmaris'te konuştu

AA - Osman Akça - Politika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, parti olarak yangınlara erken ve etkili müdahale beklediklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, parti olarak yangınlara erken ve etkili müdahale beklediklerini belirtti.

Öztunç, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Değirmenyanı Lojistik Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde 21 Haziran akşamı başlayan yangında 65'inci saate girildiğini söyledi.

Bir an önce yangının söndürülmesini beklediklerini dile getiren Öztunç, "CHP olarak amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Yangın olmasın, oluyorsa da erken, etkili müdahale edilsin, ciğerlerimiz yanmasın. Bu amaçla buradayız." dedi.

Öztunç, uçak ve helikopterlerin ilk güne göre dünkü müdahalesinin yoğun olduğuna değinerek, yangınla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti.

Siyasi polemiğe girmek istemediklerini ancak CHP'ye yönelik açıklama olduğu takdirde cevap vermek zorunda kaldıklarını anlatan Öztunç, "Biz muhalefet partisiyiz. Görevimiz sizi uyarmak, sizin eksikliklerinizi söylemek, sizi çalıştırmak. Siz de çıkın, yaptıklarınızı anlatın." ifadelerini kullandı.

AA / Osman Akça - Politika

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