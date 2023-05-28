CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta oyunu kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, memleketi Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu kullandı.

Onikişubat ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde sandıkları gezerek görevlilere kolaylıklar dileyen Öztunç, 2474 numaralı sandıkta oy kullandı.

Öztunç, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin demokrasi yarışı olduğunu ifade eden Öztunç, " Kahramanmaraş'ta bir önceki seçimde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 civarında oy almıştı. Onu arttırmak üzere uğraştık, çabaladık. İnşallah da arttıracağız. Umarım Türkiye için güzel günler olur." diye konuştu.

Öztunç'a, CHP Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile partililer eşlik etti.