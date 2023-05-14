CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta oyunu kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, mezun olduğu Kahramanmaraş'taki okulda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, mezun olduğu Kahramanmaraş'taki okulda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verdi.

Mükremin Halil Lisesinde sandıkları gezerek görevlilere kolaylıklar dileyen Öztunç, 1181 numaralı sandıkta oy kullandı.

Öztunç, çıkışta gazetecilere, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi.

Orta ve liseyi okuduğu okuldaki sınıfında oy kullandığını hatırlatan Öztunç, "Burada çok anım var. Çocukluğumuz burada geçti. Ortaokul ve lise zamanında burada top oynadık. Eskiden beton değildi. Her sınıfını da neredeyse gezmişizdir. Oyun oynamışızdır. Milletvekili olarak bu okulda oyumu kullandım. Mutluyum. Yani okuduğum okula milletvekili olarak geldim ve yine aday olarak da oyumu kullandım." diye konuştu.

Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu söyleyen Öztunç, şunları kaydetti:

"Sandıktan çıkacak sonuç, halkın kararı olacak. İnşallah kazasız belasız biter bu iş. Gerginliğe hiç gerek yok. Türkiye demokratik bir ülke ve sandıktan ne çıkarsa herkes kabul etmek zorunda, kabul etmek durumundayız. Devlette devamlılık esas, dün başkası vardı bugün başkası olacak. Önceki gün başkası vardı, dün başkası oldu. O yüzden herhangi bir gerginliğe mahal vermeden sağ salim bu işi bitireceğiz inşallah."