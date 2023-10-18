CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'tan eğitim sistemi eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "25 yıllık bir öğretmen 25 bin lira maaş alırken, açlık ve yoksullukla mücadele ederken, kirasını ödeyebilmek için ek iş yaparken, eğitimcilerin başka hiçbir sorunu kalmamış gibi 'önlük' meselesini tartışmaya açmak abesle iştigaldir." dedi.

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Karabıyık, "Yaşanan katliamın bir an önce önüne geçmek, sadece kınamayla kalmamak önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

"Geleceğe güvensizlik kaynağı olmuştur"

Eğitim sisteminin ulusal düzeyde başarı ya da başarısızlığının, sahip olduğu amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için belirlediği ilkeler doğrultusunda, istenilen sonuçlara ulaştırıp ulaştırmadığıyla belirleneceğine dikkati çeken Karabıyık, şöyle devam etti:

"20 yılın sonucunda eğitim, toplumun refahını ve mutluluğunu arttıran anayasal hak ve hizmet olmaktan çıkmış, insanlarımız için ekonomik ve duygusal bakımdan ağır bir yük, mutsuzluk, geleceğe güvensizlik kaynağı olmuştur. MEB istatistikleri, eğitim sisteminin bakan ve bürokratlarının bahsettiği kadar iyi durumda olmadığını ortaya koymuştur. Resmi okullardaki öğretmen sayısı 975 binden 974 bine düşmüştür. Mevcut politikalarla atama bekleyen yaklaşık bir milyon öğretmenin sorununa kalıcı bir çözüm bulunması kısa vadede mümkün değildir."

Okul-derslik sayılarına bakıldığında özellikle ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde imam hatip okullarına yönelik pozitif bir ayrımcılık yapıldığının görüldüğünü ileri süren Karabıyık, "Pedagojik açıdan eğitimciler tarafından çok tartışılsa da eğitimde fırsat eşitliği sağlayan yatılı okulların sayısının her geçen gün azalması, çocuklarımızı vakıf ve derneklere yönlendirmiştir." ifadelerini kullandı.

"Kamusal eğitimden uzaklaşıldı"

"4+4+4 eğitim modeli öncesi 4 bin 644 olan özel öğretim kurumları sayısı 14 bin 281'e yükselmiştir. Aynı şekilde öğrenci sayıları da paralel olarak artmıştır" ifadesini kullanan Karabıyık, "4+4+4 eğitim modeli ile kamusal eğitimden uzaklaşıldığı, özel öğretim kurumlarının desteklendiği" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim sisteminin hem kamusal hem bilimsel hem de laik niteliklerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını iddia eden Karabıyık, okulların ve eğitim sisteminin siyasetin arka bahçesi olamayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere "önlük" hediye edeceklerini açıkladığını ifade eden Karabıyık, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimin kök ve kronikleşmiş yüzlerce sorunu varken dikkatleri başka noktaya çekmeye çalışıyor. 25 yıllık bir öğretmen 25 bin lira maaş alırken, açlık ve yoksullukla mücadele ederken, kirasını ödeyebilmek için ek iş yaparken, eğitimcilerin başka hiçbir sorunu kalmamış gibi 'önlük' meselesini tartışmaya açmak abesle iştigaldir." diye konuştu.