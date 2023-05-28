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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, oyunu Denizli'de kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, oyunu Denizli'de kullandı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Karaca, Servergazi Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesine giderek 2112 numaralı sandıkta oy verdi ve vatandaşları oy kullanmaya teşvik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Servergazi Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesine gelen Karaca, 2112 numaralı sandıkta oy verdi.

Karaca, çıkışta gazetecilere, oyunu kullandığını belirterek, "Vatanını seven tüm hemşerilerimi sandığa davet ediyorum. Oy kullanmak vatandaşlık görevidir. Hem sandığa gidiniz hem de tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesini teşvik ediniz." dedi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Gülizar Biçer Karaca Servergazi Politika Haberler

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