CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi: '5 yaşındaki kızımız sağlık hizmetine zamanında erişemediği için yaşamını yitiriyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Depremden sonra defalarca uyardık. Bilim insanları uyardı. 'Enkaz kaldırma çalışmalarında eski yapılarda asbestli unsurlar var', dedik. 'Acil önem alın' dedik. Ancak hiçbir önlem alınmadı. Enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıkan toza karşı bile önem almadılar. Sonuçta sağlık hizmetlerinde yaşanan aksamalar insanların hastalanmasına, hatta 5 yaşında bir kız çocuğumuzun zatürreden ölümüne sebep oldu. Bu ölümlerin tek sorumlusu iktidardır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Hatay Serinyol'da; zatürre nedeniyle hayatını kaybeden beş yaşındaki çocukla ilgili açıklama yaptı. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"BU ÖLÜMÜN VEBALİ DE ÜZERLERİNDEDİR"

"Hatay yıkıldı, hastaneleri yıkıldı. Yurttaşlarımıza barınacak bir alan dahi oluşturamayan, insanlarımızın sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlayamayan iktidar yüzünden bir çocuğumuz 5 yaşında zatürreden öldü. Bu ölümün vebali de üzerlerindedir. Depremle yerle bir olan Hatay'da iktidar hala üzerine düşenleri yapmadığı için insanlar kötü fiziki koşullarda kalmak zorunda. Hastanelerin yıkıldığı şehirde sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi sıkıntılar var. ve bunun son ve en acı örneği 5 yaşındaki kızımızın zatürreden ölümü. Bunun hesabını kim verecek?

"5 YAŞINDAKİ KIZIMIZ SAĞLIK HİZMETİNE ZAMANINDA ERİŞEMEDİĞİ İÇİN YAŞAMINI YİTİRİYOR"

Aile, kızları rahatsızlanınca Antakya'da özel bir hastaneye gidiyorlar, doktor yok. Yeni açılan konteyner hastanesinde ise ekipman ve personel yetersiz. Ciğerlerle ilgili bir tetkik yapılmadan geri yollanıyor. Kız tekrar ağırlaşınca özel hastaneye gidiyorlar. Doktor ciğer filmi istiyor. Sağ ciğerin tamamen bittiği ortaya çıkıyor. Yoğun bakım olmadığı için 1 saatten uzak İskenderun'a sevk ediliyor. Ancak 5 yaşındaki kızımız sağlık hizmetine zamanında erişemediği için yaşamını yitiriyor.

"BU ÖLÜMLERİN TEK SORUMLUSU İKTİDARDIR"

Depremden sonra defalarca uyardık. Bilim insanları uyardı. 'Enkaz kaldırma çalışmalarında eski yapılarda asbestli unsurlar var', dedik. 'Acil önem alın' dedik. Ancak hiçbir önlem alınmadı. Enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıkan toza karşı bile önem almadılar. Sonuçta sağlık hizmetlerinde yaşanan aksamalar insanların hastalanmasına, hatta 5 yaşında bir kız çocuğumuzun zatürreden ölümüne sebep oldu. Bu ölümlerin tek sorumlusu iktidardır."