CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar: Laiklik Bizim Kırmızı Çizgimiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, laikliğin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Uyar, enflasyon rakamlarını da değerlendirerek, emek kesiminin elinde hiçbir şey kalmadığını söyledi.

CHP'li Uyar: Taviz vermeyeceğimiz tek ilke laiklik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, "Bizim hiç taviz vermeyeceğimiz, kendi adıma da benim politik yaşamımda eğilip bükülmeyeceğim, 'kırmızı çizgi' olarak değerlendirebileceğim tek bir ilke varsa; o laikliktir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'u ziyaret etti. CHP'li Uyar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu tebrik ederek, "Bu sadece sportif bir başarı da değil. Aynı zamanda laikliğin, cumhuriyetin kıymetini ortaya koyan bir simgeydi aslında. O açıdan da çok kıymetli" dedi.

Yurdakul, CHP'de laiklik vurgusunun çok yapılmadığını söyleyerek, "Partinizin yetkililerinden böyle yeterince, bizleri tatmin edecek bir laiklik vurgusu son zamanlarda duymadım, görmedim. Bu bizi de haliyle üzüyor" diye konuştu.

Bunun üzerine Uyar, "Bizim hiç taviz vermeyeceğimiz, kendi adıma da benim politik yaşamımda eğilip bükülmeyeceğim, kırmızı çizgi olarak değerlendirebileceğim tek bir ilke varsa o laikliktir. Belki söylem olarak, eylem olarak bunu biraz eksik bırakmış olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Uyar, "Aslında bu yüzde 58 rakamı hükümetin yıl sonu için tahmin ettiği bir rakamdı. Fakat daha 8'inci ayın sonunda, yılın 3'te 2'sinde bu orana ulaşıldı. Ne yazık ki üzülerek bunu söylüyorum. Yıl sonunda, aralık ayında, ocak ayında elimize geçecek verilerle bu enflasyonun yüzde 70-75 seviyelerine çıkması işten bile olmayacak. Enflasyonun emek kesimine tabii ki şöyle bir etkisi var; reelde alınan ücretler, bugün TÜİK tarafından açıklanan verilerle eriyip gitti. Aslında emekçinin, emek kesiminin elinde hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.