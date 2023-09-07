Esenyurt'ta işten çıkarılan işçilerin çadır kurduğu yerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, işçilere ziyarette bulundu ve desteklerini iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, işten çıkarılan işçilerin çadırını ziyaret etti.

Esenyurt'ta Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası üyesi bir grup işçi, haksız yere işten çıkarıldıkları gerekçesiyle daha önce çalıştıkları firmanın önüne çadır kurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar da bir süredir çadırda bekleyişlerini sürdüren işçilere ziyarette bulundu.

İşçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Uyar, firma temsilcileriyle irtibat kuracaklarını belirterek bölgeden ayrıldı.