CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'deki TOKİ Konutlarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını ziyaret etti. Biçer Karaca, "Kiracılar dahil olmak üzere yaşamak istediğimiz yere dair bütün bu nitelikleri talep etmek hepimizin hakkı iken AKP iktidarının 1100 odalı sarayda yaşayan saray şurekası; evrensel ilkeleri, insan onurunu, kendi saraylarda yaşarken barakalara mahkum ettiği vatandaşların en temel insan hakkı olan barınma hakkını yok sayıyor. TOKİ eliyle inşaat üzerinden rant elde etmeyi gelir kapısı olarak gören AKP, özellikle seçim öncesi proje vaatleriyle vatandaşlara hayal pazarlıyor" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan aileleri ziyaret etti. Biçer Karaca'nın ziyarete ilişkin yaptığı açıklamaya göre; TOKİ sakinleri, "Gidecek yerim mi var" diyerek krediyle ödemeleri ve geçim zorluklarının yanı sıra yüksek aidatlardan da yakındı.

CHP'li belediyelerin TOKİ konutlarının temizliğini sağlayarak aidat giderlerini düşürme önerilerinin AKP'li yöneticiler tarafından engellendiğini dile getiren Gülizar Biçer Karaca, konut sorununa kalıcı çözümün Millet İttifakı iktidarıyla mümkün olacağını anlattı. Biçer Karaca, şunları ifade etti:

"SARAY ŞUREKASI, EN TEMEL İNSAN HAKKI OLAN BARINMA HAKKINI YOK SAYIYOR"

"Kiracılar dahil olmak üzere yaşamak istediğimiz yere dair bütün bu nitelikleri talep etmek hepimizin hakkı iken AKP iktidarının 1100 odalı sarayda yaşayan saray şurekası; evrensel ilkeleri, insan onurunu, kendi saraylarda yaşarken barakalara mahkum ettiği vatandaşların en temel insan hakkı olan barınma hakkını yok sayıyor. TOKİ eliyle inşaat üzerinden rant elde etmeyi gelir kapısı olarak gören AKP, özellikle seçim öncesi proje vaatleriyle vatandaşlara hayal pazarlıyor.

"SOSYAL KONUTLARIN SAYISINI MÜMKÜN OLAN EN HIZLI ŞEKİLDE ARTIRACAĞIZ"

2002'de halkın yüzde 75'i ev sahibiyken bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Bir yıl içinde kiralar yüzde 197 arttı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu milletimize açıkladı. İkinci Yüzyıl Konut Programımızla dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Dezavantajlı gruplara, yeni evlenenlere, uzun süredir işsiz olanlara sosyal konutta öncelik vereceğiz. Devlet depremde yıkılan kentlerin inşasına koyulurken, konut birlikleri ve kooperatiflerinin dar gelirli vatandaşlarımız için kiralık sosyal konut inşa etmesini sağlayacağız. Sosyal konutların sayısını mümkün olan en hızlı şekilde artıracağız. Bu süre zarfında, kiracıları destekleyeceğiz. Sosyal konut satın alanların, özel haller dışında belli bir süre bu konutları satmalarının veya kiraya vermelerinin önüne geçeceğiz. Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu alarak, bankada döviz cinsi mevduat veya bireysel emeklilik hesabı açanlara vatandaşlık verilmesi uygulamasına son vereceğiz."

Birleşmiş Milletler Konut Hakkı Raportörlüğü'nün yaşamaya uygun konut tanımının kiracı veya ev sahibi ayrımı gözetmediği, herkes için sürdürülebilir, insanlık onuruna yakışır bir yaşam için konutun gerekli koşullarının 7 maddede açıkladığını anımsatan Gülizar Biçer Karaca, 7 maddeyi şöyle sıraladı:

"- Yerinden edilme endişesi bulundurmaması,

Kentsel hizmetlere erişimi olması,

Temel ihtiyaçlardan feragat etmeden ödenebilir olması,

Farklı gereksinimi olan grupların ihtiyacına cevap vermesi,

Mimari tasarımıyla sağlıklı ve yeterli bir yaşam alanı sunması,

Sosyal-kültürel olanaklara, sağlık hizmetlerine, temiz gıdaya rahat ulaşılabilir konumda olması,

Bulunduğu çevreyle kültürel biçimde uyumlu olması."