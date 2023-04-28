CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: 'Beşik sallayan kadınlar, sahayı sallayacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkemizin büyük bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde olduğunu ve bu değişimi gençler ve kadınların yapacağını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlar için vaatlerini de hatırlattı ve seçimde galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bu seçimde ülkemiz büyük bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde. Bu değişim ve dönüşümü bu ülkenin gençleri, bu ülkenin kadınları yapacak. İnanıyoruz ve güveniyoruz ki beşik sallayan kadınlar, sahayı sallayacak. 15 Mayıs'ta demokrasi mücadelemizde kaybedeni olmayan bir seçim galibiyetini sizlerle yaşayacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Karaca, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlara selamlarını, saygılarını iletiyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız diyor ki; 'sevgili kadınlar, size söz kadın üretecek, yanında biz olacağız. Kadın özgürleşecek, yanında Millet İttifakı'nın iktidarı olacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye'yi sizlerle birlikte kuracağız.' ve diyor ki '0-6 yaş çocuğu olan kadınlarımız ücretsiz, istediği her yere gidecek. Seyahat edecek. Sosyal, ekonomik, toplumsal yaşama katılacak.' Sayın Genel Başkanımız diyor ki sizlere, 'kadına şiddetle mücadeleye ilişkin İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içerisinde tekrar yürürlüğe koyacağız' diyor. Bu seçimde ülkemiz büyük bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde. Bu değişim ve dönüşümü bu ülkenin gençleri, bu ülkenin kadınları yapacak. Tek kişilik hükümet sistemine, özgürlüğün demokrasinin ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma mücadelesinde gençler ve kadınlara güveniyorum diyor. '

"İNANIYORUZ VE GÜVENİYORUZ Kİ BEŞİK SALLAYAN KADINLAR, SAHAYI SALLAYACAK"

13'üncü Cumhurbaşkanı adayımızı, 14 Mayıs'ta en yüksek oyla Denizli'de Çankaya Köşkü'ne uğurlayacak mıyız? Sevgili Denizlili kadınlar, gençler ve kadın dostu erkekler, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza şu sözü verelim mi? Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, biz de sana söz veriyoruz. 14 Mayıs'ta 81 ilin şampiyonu olarak yüksek bir oyla sizi Mustafa Kemal Atatürk'ün köşküne, Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız. Söz mü? Bu sözünüzü meydanlarda bizzat sayın Cumhurbaşkanı adayımıza, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da aynı gür sesle 4 Mayıs'ta saat 16: 00' da Özay Gönlüm Meydanı'nda haykırmaya var mısınız? Bu dünya kadınlarla güzel. İnanıyoruz ve güveniyoruz ki beşik sallayan kadınlar, sahayı sallayacak. 15 Mayıs'ta demokrasi mücadelemizde kaybedeni olmayan bir seçim galibiyetini sizlerle yaşayacağız."