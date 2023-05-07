CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle gençlerle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen organizasyonda gençlerin soruları yanıtladı. Gençlerin Türkiye gündemi hakkındaki düşüncelerini, beklentilerini hem Karşıyaka hem de Türkiye için isteklerini öğrenmek adına düzenlenen buluşmada, bilinçli bir toplum oluşturma hedefiyle gençlere ve büyüklere düşen sorumluluklar konuşuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen organizasyonda gençlerin soruları yanıtladı. Gençlerin Türkiye gündemi hakkındaki düşüncelerini, beklentilerini hem Karşıyaka hem de Türkiye için isteklerini öğrenmek adına düzenlenen buluşmada, bilinçli bir toplum oluşturma hedefiyle gençlere ve büyüklere düşen sorumluluklar konuşuldu.

Karşıyaka Belediyesi Vatandaş Katılım Birimi ve Bilinçli Toplum Oluşturma Derneği kolaylaştırıcılığında organize edilen ve Gökçe Küçük moderatörlüğünde düzenlenen buluşmaya, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Göktepe ve Bilinçli Toplum Oluşturma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülbin Çiçek Kayahan katıldı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde CHP'nin gençler için hazırladığı politikalar hakkında bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen, siyaset yapmak isteyen gençlerin ne yapması, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı. Dayanışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Gökçen, "Gerektiğinde eleştirilmeli, eleştirirken de eksiklerin giderilmesi için çalışmamız gerekiyor. Kendi ilgi alanınızı tespit edip bu alanda çalışmalar gerçekleştirmek ve bunu göstermek önemli" dedi.

Başkan Tugay'a da kent ile ilgili sorular yönelten gençler, kapsamlı bir kütüphane isteklerini iletti. Gençlerin hem sivil toplumda hem de siyasette aktif olmaları gerektiğini dile getiren Tugay, özellikle kent yönetiminde gençlerin fikir ve isteklerini çok önemsediğini kaydetti.