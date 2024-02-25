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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kongresine Katıldı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketinin ulusal kongresine katıldı. Gökçen, kongredeki konuşmasında demokrasi ve insan haklarının önemine vurgu yaparak, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türklerin Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmalarının demokrasi adına güzel bir örnek olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketinin ulusal kongresine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Gökçen, kongredeki konuşmasında, kongrenin ana temasının "özgürlük ve beraberlik" olarak seçilmesini günün koşullarına uygun bulduğunu ifade etti.

Gökçen, "Partinizin Bulgaristan Parlamentosunda ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosunda temsil edilmesi demokrasiye ve aynı zamanda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkıda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, demokrasi ve insan haklarının tüm dünyaya hakim olması gerektiğini belirterek, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türklerin, Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmalarının demokrasi adına güzel örnek olduğunu kaydetti.

Demokrasiyi korumanın herkese düşen bir sorumluluk olduğunu ifade eden Gökçen, "Tüm demokratlar birleşmeli, insan hakları odaklı bakış açısı tüm dünyaya hakim olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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