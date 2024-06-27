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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Gebze'de düzenlenecek 'Emek Mitingi'ne katılacak

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Gebze'de düzenlenecek 'Emek Mitingi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Taşcıer, asgari ücretlinin yaşam hakkının hiçe sayıldığını belirterek, milyonların sesini duyuracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Gebze'de düzenlenecek "Emek Mitingi'ne ilişkin, "Açlık endeksine tabi 6,5 milyon asgari ücretlinin hiçe sayılan yaşam hakkı için ses olacağız." dedi.

Taşcıer, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar düzenledikleri Milli Eğitim, Emekli, Çay Üreticileri ve Buğday üreticileri mitingleriyle toplum adına denetleme, uyarma ve itiraz mekanizmasını kararlılıkla yürüttüklerini söyledi.

30 Haziran'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenleyecekleri "Emek Mitingi" ile milyonların sesini duyuracaklarını belirten Taşcıer, "Açlık endeksine tabi 6,5 milyon asgari ücretlinin hiçe sayılan yaşam hakkı için ses olacağız." diye konuştu.

Taşcıer, yılın 5 aylık döneminde enflasyonun yüzde 75'i aştığını ve hayatın her geçen gün pahalı hale geldiğini ifade ederek, kredi kartı boçlarının, işsizliğin, doğal gaz faturalarının, açlık ve yoksulluk sınırının, kira bedellerinin, temsil ve ağırlama giderlerinin arttığını, buna karşın asgari ücretin artmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Asgari ücrete ara zam yok, emekliye refah payı verilemeyecek" yönünde bir açıklama yaptığını anımsatan Taşcıer, "İktidarın bu yöndeki ısrarlı iradesinin elbette siyasi bir bedeli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu'na dikkati çeken Taşcıer, gelir düzeyi, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, özgürlükler, nepotizm, yolsuzluk algısı gibi unsurlarda Türkiye'nin 143 ülke arasında 98'inci sırada yer aldığını kaydetti.

Taşcıer, adil bir yaşam ve hakça bölüşüm için 30 Haziran'da Gebze'de olacaklarını hatırlatarak, tüm duyarlı vatandaşları kendileriyle birlikte olmaya davet etti.

Kaynak: AA / Politika

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