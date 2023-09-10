CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözlerini eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini belirtti.