CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Milletimiz çok büyük bir millettir. Devletimiz çok büyük bir devlettir. Ekonomimizin potansiyeli yüksektir. Alınan her tedbire büyük bir hızla cevap verir dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde basın toplantısı düzenledi. Pazar günü yapılacak seçimlerde milletin iki aday arasında, nasıl bir ülkede yaşamak istediği kararını vereceğini söyleyen Öztrak, Milletimiz çok büyük bir millettir. Devletimiz çok büyük bir devlettir. Ekonomimizin potansiyeli yüksektir. Alınan her tedbire büyük bir hızla cevap verir. Coğrafi konumumuz eşsizdir. Dünyanın kalbindeki Türkiye'den 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfusa, 58 ülkeye ve 21,5 trilyon dolarlık pazara erişmek mümkündür. İş insanlarımız türlü zorlukları aşar, gerekirse dünyanın öbür ucuna ulaşır. Üretir, geliştirir, ticaretini ahlakıyla yapar. Toprağımız bereketlidir. Bu ülke tarımın başladığı bastonu saplasan yeşertecek mümbit topraklar üzerine kurulmuştur. Çiftçimiz, emekçimiz çalışkandır. Emekçimiz yoku var eder, çiftçimiz alın teriyle gerekirse bozkırdan bir vaha yaratır. ve en önemlisi nüfusumuz hala gençtir. Gençlerimiz taşı sıksa suyunu çıkartır. Türkiye'nin imkanları da potansiyeli de çok büyüktür dedi.

'SANDIK ÖNÜMÜZE FIRSAT SUNACAK'

Bugün ülkenin kötü durum içinde olduğunu söyleyen Öztrak, Bugün içinde olduğumuz kötü durumun, tek sebebi kötü yöneticilerdir. ve korkarım Türkiye, bu politikaların devamı halinde, kızıl-karanlık bir pazartesiye uyanır. Halimiz Arjantin'den beter olur. Türkiye'nin ihtiyacı doğru bir yönetimdir. Sistemin ülkemize istikrar değil, istikrarsızlık getirdiğini bu millet yaşayarak görmüştür. Pazar günü kurulacak sandık bu anlamda, önümüze çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Pazar günü yapılacak ikinci tur oylamanın ardından, yürütmenin başına Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde çok daha sağlıklı ve dengeli, istişareye, denetime ve uzlaşmaya dayalı, bir yönetim anlayışı gelecektir. İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerimizde de meclis çoğunluğu ayrı partilerde, başkanlıklar bizde. Buna rağmen, belediye başkanlarımız, bütün işleri tıkır, tıkır hem de önceki dönemlerden çok daha başarılı şekilde götürüyorlar. Biz zaten CHP iktidarında; Kesin Hesap Komisyonu başkanı muhalefetten olsun ki, bizi en sağlıklı ve en etkin şekilde denetlesin. Meclis'te oluşacak uzlaşma kültürü, toplumun tamamına yayılsın dedik. Şimdi biz bu iddiamızı Türkiye çapına yayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nda dengeli bir yönetim kurulacak. Milletimiz yeniden birbirine sarılacak. Türkiye hak ettiği huzura ve refaha ulaşacak diye konuştu. (DHA)

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023