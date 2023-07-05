CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Hatalarımızı düzelterek ayağa kalkmalıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hataların düzeltilerek, eksiklerin giderilerek ayağa kalkılması gerektiğini belirtti. Öztrak, ayrıca en düşük memur maaşının alım gücünün düştüğünü ve Mısır ile yeniden diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Seçim sürecinin devam ettiğini vurgulayan Öztrak, umutların tazelemesi gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hatalarımızı düzelterek, eksiklerimizi gidererek, yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Adalet yürüyüşüyle başlayan bu büyük değişim, mutlaka sürmelidir, sürecek ve nihayetinde başarıya ulaşacaktır dedi.

CHP'li Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından, parti genel merkezinde açıklama yaptı. Öztrak, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu hatırlatarak, Emeklilere ne verileceği hala ortada yok, yuvarlak laflarla geçiştiriliyor. Emekliler 'biz unutulduk' diyor. Ama hep söylüyoruz gelirin kaç lira olduğundan çok, ne alabildiği önemli. Erdoğan'ın yine genel başkanımızın zoruyla en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını açıkladığı gün bu parayla bin 124 dolar alınıyordu, şimdi ancak 846 dolar alınıyor. Bu kısacık zamanda bile henüz verilmeyen en düşük memur maaşının alım gücü neredeyse 300 dolar eridi dedi.

Mısır'la diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin Öztrak, Hani Sisi darbeciydi. Meydanlarda ağlayarak millete yaptırdığınız Rabia işaretine ne oldu Döndünüz dolaştınız dediğimize geldiniz. Yeniden Mısır'la diplomatik ilişkileri kurdunuz. Türkiye'nin bölge ülkeleri ile karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmasını, iş birliklerine öncü olmasını, güven veren bir ortak olmasını en çok CHP olarak biz isteriz. Bizim eleştirimiz bölge ülkeleri ile yeniden ilişki kurulmasına değildir. İlişkiyi bozup, sonunda yeniden ilişki kurma noktasına geri dönmeyedir bizim eleştirimiz. Erdoğan'ın bölgesel konulara göbeğinden dalıp iç siyaset malzemesi yapmasına, Türkiye ile tüm komşularını düşman etmesine, ülkeye ekonomik olarak da çok ciddi zararlar vermesine, Türkiye'nin üzerine 'güvenilmez ülke' etiketi vurdurmasına, bu 'U' dönüşlerine, Körfez'den borç bulmak için emirle yapmak zorunda kalmasınadır bizim itirazımız ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinin devam ettiğini ifade eden Öztrak, Yaklaşan yerel seçimler için bu ülkenin aydınlık geleceğine inananların umutlarını tazelememiz gerekiyor. Mayıs seçimlerinde milletimiz çok önemli bir kapıyı araladı. Farklı düşünen, farklı konuşan, belki farklı şeylere inanan, farklı partilere oy veren ama hepsi bu ülkeyi sevmek paydasında buluşan, bu ülkenin aydınlık geleceğine inanan 25,5 milyon insan ucube rejime karşı bir araya geldi. Sandıkta tek vücut oldu. Bu ülkede her 2 kişiden 1'i, demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için bir araya geldi. Çok istememize ve çok çalışmamıza rağmen olmadı, kazanamadık. Buna belki en çok biz üzüldük. Ama seçim süreci devam ederken sadece 'üzgünüz' diye oturmak yetmiyor. Hatalarımızı düzelterek, eksiklerimizi gidererek, yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Adalet yürüyüşüyle başlayan bu büyük değişim, mutlaka sürmelidir, sürecek ve nihayetinde başarıya ulaşacaktır dedi. (DHA)