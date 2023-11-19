CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabine Tarım ve Köyişleri Bakanı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Kırklareli'nde Saray ilçesinde, LİMAK şirketinin yan koluna 78,5 hektar 110 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın taş ocağı işletilmesi için aynı şirkete verilmesi görüşülüyor. Şimdi siz bu ormanlarımızı yok ederek dere yataklarımızı imara açarak rant elde ettirirken, geleceğimizi böyle mi koruyacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabine Tarım ve Köyişleri Bakanı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Su Verimliliği Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda su kıtlığına ilişkin sözlerini eleştirdi.

Adem, bugün Niğde İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sayın İbrahim Yumaklı diyor ki, '6 yıl sonra nüfusumuzun yarısı ve sulu tarım arazilerimizin yüzde 80'i su kıtlığı çekecek. Bugün bizlere emanet olan yeşili ve maviyi çocuklarımıza ulaştırmak zorundayız' diyor. İklim değişikliği koşullarına, orman yangınlarına sel ve su taşkınlarına bağlıyor. Sayın Bakan bunları bağlıyorsunuz da geçen yıl Muğla, Antalya, Mersin binlerce dönüm arazimiz yandı. Ormanlarımız yanarken yangın söndürme uçaklarınız havalanmadı, müdahale geç oldu. Ayrıyetten bu yaz Akbelen'de LİMAK şirketine 220 bin dönüm arazi peşkeş çekildi.

Şimdi Kırklareli'nde Saray ilçesinde, yine LİMAK şirketinin bir yan koluna 78,5 hektar 110 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yine taş ocağı işletilmesi için aynı şirkete verilmesi görüşülüyor. Şimdi siz bu ormanlarımızı yok ederek dere yataklarımızı imara açarak rant elde ettirirken, geleceğimizi böyle mi koruyacaksınız."