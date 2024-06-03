CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Market raflarında yaşanan enflasyon ile TÜİK'in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Market raflarında yaşanan enflasyon ile TÜİK'in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor." ifadesini kullandı.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in geçen ayki enflasyonu yüzde 75,45 olarak açıkladığını anımsattı.

Ancak gerçek enflasyonun bu rakamın çok üzerinde bulunduğunu savunan Adem, "Market raflarında yaşanan enflasyon ile TÜİK'in enflasyon rakamları birbirini tutmuyor. Özellikle gıda, sebze, meyve ve tarım-hayvancılık sektörlerindeki fiyat artışları vatandaşın belini bükmüş durumda. İşin özeti, hayat pahalılığı doludizgin devam ediyor." görüşlerine yer verdi.

TÜİK verilerine göre, bir önceki aya oranla fiyatı en çok artan ürünlerin arasında et, meyve, sebze ve süt ürünlerinin yer alığını kaydeden Adem, gıda fiyatlarındaki bu artışın, vatandaşların beslenme alışkanlıklarını da olumsuz etkilediğini dile getirdi.