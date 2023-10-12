CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Yalan Haberle Mücadele Platformu Oluşturdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya üzerinden bir platform oluşturduklarını ve her gün yalan haberle mücadele bülteni yayınladıklarını açıkladı. Erdem, bu platformda yaygınlaştırılmak istenen yalan haberleri ve gerçekleri paylaşacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya üzerinden bir platform oluşturduklarını belirterek, "Bu platform üzerinden her gün yalan haberle mücadele bülteni yayınlıyoruz. Bu bültende, yaygınlaştırılmak istenen yalan haberleri ve o haberlere konu edilen hususlardaki gerçekleri paylaşacağız." dedi.

Erdem, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın "hukukla bağdaşmayan bir kararla mahkum edildiğini" söyledi.

Eren Erdem, "Anayasa Mahkemesinin bu hukuksuz ve anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan hadise karşısında bir duruş sergilemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'tan beri birtakım medyada ve sosyal medyada gittikçe dozu artan bir yalan haber ve dezenformasyonlar zinciriyle karşı karşıya olunduğunu öne süren Erdem, böyle bir ortamda hakikati savunmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Erdem, bugün yeni bir çalışma başlattıklarını bildirerek, "Sosyal medya üzerinden platform oluşturuyoruz. Bu platform üzerinden her gün bir haber bülteni gibi bir kişinin sunacağı yalan haberle mücadele bülteni yayınlıyoruz. Bu bültende, yaygınlaştırılmak istenen yalan haberleri ve o haberlere konu edilen hususlardaki gerçekleri paylaşacağız. İnat ve ısrarla gerçekleri söyleme, yalan ve dezenformasyonla mücadele, anlayışımızın temel önceliğidir." diye konuştu.

Yerel seçimler sürecine dair yapılan çalışmalarla ilgili birtakım bilgiler aldıklarını ifade eden Erdem, yapay zeka ve kurgu montaj kullanılarak sahte içerikler üretileceği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti.

Erdem, CHP doğrulama hesapları, Basın Özgürlüğü Ofisi, yalan haberle mücadele bülteni üzerinden çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

X sosyal medya hesabında bir sayfa açıldığını ve "yalan haberle mücadele" logosunun da tasarlandığını ifade eden Erdem, bu sayfada, yapılan yalan haberlerin ve algı operasyonlarının gerçeklerinin ne olduğunun tescillenerek, teyit edilerek paylaşılacağını aktardı.

Erdem, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesinin engellenmesi için bu şekilde çalışılacağını belirtti.

"Arkadaşlarımızın bu tür işlerle işi olmadığını ilk günden beri söylüyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdem, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Geçen günlerde Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile ilgili iddialar üzerine parti kurumsal kimliği, iddiaların asılsız olduğunu yargıya taşıdı, bu konuyla ilgili de yargı sürecini başlattı. Sizin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Erdem, bu konuda hukuk süreci devam ederken bu iddiaların gerçek olmadığını söylemeyi ve yargı sürecini takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Erdem, "Arkadaşlarımızın bu tür işlerle işi olmadığını ilk günden beri söylüyoruz. Söylemeye devam ediyoruz." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Erdem, bir sosyal medya hesabında "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal ile bir gerilim yaşadığı" iddiasının sorulması üzerine ise "Kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.