CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'un Yüreğir Belediyesi İddialarına Yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Burhanettin Bulut'un dün Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, Yüreğir Belediyesi'ne yönelik iddialarının ardından Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Burhanettin Bulut, 18 Aralık 2023 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesine yapılan yolsuzluk operasyonu üzerine büyükşehir belediyesi taş bina önünde yaptığı konuşmasında; "eğer bir yolsuzluk aranıyor ise önce hemen yanıbaşımızda olan Yüreğir Belediyesi'ne gitsinler adres veriyorum Yüreğir Belediyesi'ne gitsinler" şeklinde kamuoyuna açık bir söylemde bulunmuştur. Saygın bir kamu görevi olan milletvekili makamının, kurumlara ve insanlara iftira atmak için araçsallaştırılması son derece üzüntü vericidir. Haddi aşan yakışıksız bu iftira nedeniyle adı geçen milletvekili hakkında bugün Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, yine bu kapsamda manevi tazminat davası açılmıştır.

Hukuk, hepimizin sığınağı ve güvencesidir. Bununla birlikte siyasetçilere; ciddiyet, vakar ve tutarlı olmak yaraşır. Bulunduğu ortamın etkisiyle galeyana gelerek yapılan bu konuşma; siyasi bir hezeyan olmanın ötesinde, kendi iç kamuoyuna dönük bir iktidar oyununu da içermektedir. Burada asıl amaç: çamur at izi kalsın anlayışıyla, bir algı meydana getirerek gündemi değiştirmektir. Yüreğir Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışını temel ilke olarak benimsemiştir. Bütün iş ve işlemleri açık denetime tabi olan, birçok denetim mekanizmasının yanında bağımsız denetçiler tarafından da düzenli olarak denetlenen bir kurumdur.

Başkanımız başta olmak üzere, tüm kurum çalışanlarımız, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket etmekte; vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, üstün bir çabayla hizmet etmektedir. Değerli hemşerilerimiz, bu ucuz ve modası geçmiş iftira siyasetinden usanmış olup şehrimizi güzelleştirecek ve daha yaşanabilir kılacak pozitif bir anlayış ve üsluba ihtiyaç vardır. Adı geçen milletvekili hakkında, bugün itibariyle başlattığımız yasal süreç, sonuna kadar titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla arz olunur. " - ADANA