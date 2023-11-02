CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu Gençlerin Sorunlarını Gündeme Getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, "Üniversiteyi kazandıysan vay haline. Şansın yaver gitti ve yurt bulduysan ki çok zor, bir asansörde kalıp ansızın ölme riskin var. Şöyle, yemekhaneye gidip pahalı da olsa karnımı doyurayım desen; zehirlenme riskin var. Her iki gençten birinin işsiz olduğu ülkemizde gençler temel ihtiyaçlarını, barınmayı, işsizliği, kirayı konuşuyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gençlerin beslenme, barınma ve yurtlarda yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Gençlerin iş bulamadıkları için yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını da söyleyen Bankoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"GENÇLER ARTIK SADECE BARINMAYI, KİRAYI, İŞSİZLİĞİ KONUŞUYOR"

"Cumhuriyetimizin kuranların aslında bir hayali, bir vizyonu vardı. Ne diyordu Mustafa Kemal Atatürk? 'Ey yükselen yeni nesil, Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan da sizlersiniz.' Biz bugün ne yazık ki bu ideallerin ve hayallerin yok edilmeye çalışıldığı günlerden geçiyoruz. 2023 vizyonu diye duyuru yapanlar sadece son yedi yılda 725 bin vatandaşımızın Türkiye'yi terk etmesiyle ilgili müthiş bir vurdumduymazlık içindesiniz. Her iki gençten birinin işsiz olduğu ülkemizde gençler temel ihtiyaçlarını, barınmayı, işsizliği, kirayı konuşuyorlar.

"YURT BULSAN ÖLÜM RİSKİN, YEMEK BULSAN ZEHİRLENME RİSKİN VAR"

Hele ki bir de üniversiteyi kazandıysan vay haline. Şansın yaver gitti ve yurt bulduysan ki çok zor, bir asansörde kalıp ansızın ölme riskin var. Şöyle, yemekhaneye gidip pahalı da olsa karnımı doyurayım desen; zehirlenme riskin var. Bir türlü bilgisayar alamadığın için dünyanın en pahalı internetiyle telefonundan derslerine çalıştın, mobbinge maruz kalmadan okulunu da bitirdiysen tebrikler; şimdi de işsizsin. Peki, işsiz ne yapacaksın? Mecbur, sınavlara gireceksin. Evde oturup çalıştın hatta derece yaptın, mülakatta ne yapacaksın? Malum AKP'li dayın yoksa ki olsa da belli bir tarikata da mensup değilsen işin yine çok zor. Sınavı boş vereyim, işe gireyim, dedin. 'İş beğenmezlik' de yapmadın ve iş buldun; kalifiye bir eleman olarak güvencesiz asgari ücretliler ordusuna girdin sevgili genç kardeşim. 'Böyle hayat olur mu? Bir gece dışarı çıkayım' dedin, o da zor; her yer ateş pahası. 'Parayı boş ver, ücretsiz etkinlikler, konserler var' dedin; o da yok. Kızlı erkekli festival de pek ahlaklı hükümetimiz tarafından yasaklandı çünkü. 'Çalışıp tekrar sınava gireyim, iş garantili meslek seçeyim' dedin ve doktor oldun. Diploması bile meçhul olan Cumhurbaşkanı çıkıp doktorlara 'giderlerse gitsinler' diyor. Uzun lafın kısası: İş yok, gelecek yok ama en önemlisi umut yok."

"BİR İDEALİN, BİR HAYALİN SARAY ELİYLE YOK EDİLİŞİNE TANIK OLUYORUZ"

Gençlerin Türkiye'den gitmenin hayalini kurduğunu belirten Bankoğlu "Gençler ne yazık ki Türkiye'den gitmenin hayaliyle yaşamaya başladılar ama seslerini duyan var mı? ya da onları dinleyen var mı? Yok. Bir idealin, bir hayalin Saray eliyle yok edilişine ne yazık ki tanık oluyoruz, bu idealin en önemli unsuru gençlerdi. Atatürk ne demişti: 'Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar.' Biz bu idealleri yorulmadan korumaya devam edeceğiz" dedi.