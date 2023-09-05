CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Depremzedelerin Misafirhanelerden Çıkarılmasının Sebebi Nedir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Depremlerin üzerinden geçen 6 aylık sürenin ardından deprem bölgesinde hala barınma, gıda, su gibi en temel ihtiyaçlarına erişemeyen depremzedeler bulunmaktayken, farklı şehirlerde kamu kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelere yerleştirilen depremzedelerin herhangi bir gerekçe ve alternatif sunulmadan bu tesislerden çıkarılmak istenmesinin sebebi nedir" diye sordu.

CHP Sağlık ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Yaman, önergenin gerekçelerinde şu ifadelere yer verdi:

"MİSAFİRHANELERDE VE SOSYAL TESİSLERDE KALAN DEPREMZEDELERE, BİR BARINMA ALTERNATİFİ SUNULMADAN VALİLİKLER ELİYLE TAHLİYE KARARI ÇIKARILDIĞI KAMUOYUNA YANSIMIŞTIR"

"6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde bulunan 10 kentimizde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmış ve milyonlarcası da evsiz kalmıştır. Bölgede yaşayan yaklaşık 13 milyon vatandaşımız maddi ve manevi olarak büyük bir yıkıma uğramıştır. Bölgede yaşanan depremlerin ardından büyük bir halk sağlığı ve yanı sıra da barınma sorunu ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımız bölgeden farklı illere göç etmiş, kalan yüz binlerce kişi ise geçici barınma tesislerinde hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Yaşanan felaketin ardından, çevre illere yerleştirilen depremzedelerin önemli bir kesimi, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerde barınmak durumunda kalmıştır. Ancak, alınan karar gereğince misafirhanelerde ve sosyal tesislerde kalan depremzedelere, bir barınma alternatifi sunulmadan valilikler eliyle tahliye kararı çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştır.

"YAŞAM HAKKI, HİÇBİR ŞEKİLDE ELVERİŞLİ KONUT HAKKINDAN AYRI DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Yaşanan deprem felaketinin ortaya çıkardığı üzere yaşam hakkı, hiçbir şekilde elverişli konut hakkından ayrı değerlendirilemez. Devletin varoluş nedenlerinden ilki yaşam hakkının korunması ise deprem ve benzeri afetlere dirençli, yaşamaya uygun konut alanları ve kentler inşa etmek, bunları denetlemek ve yıpranan yapı stoklarını yenilemek de bir diğer görevidir. Farklı şehirlerde misafirhanelerde barınmak zorunda kalan ve eş zamanlı olarak hastanelerde tedavileri süren vatandaşların; tekrar deprem bölgesine gönderilmek istenmesi büyük kaygı yaratmıştır."

"MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLEN DEPREMZEDELERİN HERHANGİ BİR GEREKÇE VE ALTERNATİF SUNULMADAN BU TESİSLERDEN ÇIKARILMAK İSTENMESİNİN SEBEBİ NEDİR?"

CHP'li Yaman'ın Bakan Yerlikaya'ya yönelttiği soruları ise şöyle:

"Depremlerin üzerinden geçen 6 aylık sürenin ardından deprem bölgesinde hala barınma, gıda, su gibi en temel ihtiyaçlarına erişemeyen depremzedeler bulunmaktayken, farklı şehirlerde kamu kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelere yerleştirilen depremzedelerin herhangi bir gerekçe ve alternatif sunulmadan bu tesislerden çıkarılmak istenmesinin sebebi nedir? Kamu kurum ve kuruşlarına ait misafirhanelerin yönetimlerine, depremzedelerin bu kurumlardan çıkarılmasıyla ilgili valilikler tarafından resmi bir yazı gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise bu yazının gerekçeleri nedir? Bahse konu kamu kurumlarından çıkarılmak istenen depremzede vatandaşlarımızın sayısı tam olarak ne kadardır? Kendilerine deprem bölgesinde barınmaları için hangi olanaklar sağlanmıştır? Engelliler ve hastanede tedavileri devam eden vatandaşlarımız için valilikler tarafından ilave hangi önlemler alınmıştır?

"KİRA YARDIMLARI VERİLİRKEN KİRA ARTIŞLARINDA YAŞANAN ENFLASYON ORANI GÖZETİLMEKTE MİDİR?"

Bugün itibarıyla kira yardımı almakta olan kaç depremzede vardır? Verilen kira yardımı miktarı aile başına ne kadardır ve bu yardımlar verilirken kira artışlarında yaşanan enflasyon oranı gözetilmekte midir? Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden çıkarılmak istenen depremzedelere de kira yardımı yapılması planlanmakta mıdır? Bu kapsamda ödeme yapılmış kaç aile vardır? Halen başka il ve ilçelerde bulunan sağlık kurumlarında tedavileri devam eden ve bu amaçla bahsi geçen kurumlarda konaklamak zorunda kalan depremzedelerin tedavileri bitmeden kurumlardan çıkarılmalarının gerekçesi nedir? Bu vatandaşlarımızın tedavilerinin deprem bölgesinde sürdürülmesi için her hangi bir hazırlık yapılmakta mıdır?"