CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman Engellilik Raporlarına İlişkin Konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, engellilik raporlarının engelliler için hak kayıplarına neden olduğunu belirtti. Yaman, engellilik raporlarının değişikliklere neden olduğunu ve engelli bireyler için mağduriyetlere yol açtığını ifade etti. Ayrıca, engelli aylığının yetersiz olduğunu ve devletin engellilere bakış açısının değişmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, "Engelli raporları, engellilerimiz için hak kayıplarına neden olmaktadır. 20 Şubat 2019'da yayınlanan yönetmelik, çok sayıda raporun engellilik oranında değişikliklere neden olmuş, bu durum engelli bireyler için ciddi mağduriyetler yaratmıştır" dedi.

CHP'li Yaman, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yaman, engelli bireylerin sorunları ve çözüm önerileri üzerine açıklamalarda bulundu. Yaman Türkiye'deki engelliler arasında en büyük grubu oluşturan ortopedik engellilerin, trafik kazaları ve deprem gerçeğinin bir dışa vurumu olduğunu, diğer büyük grup zihinsel engellilerin ise akraba evliliklerinin yoğun olduğu bölgelerde görüldüğünü söyledi. Engellilik raporlarına ilişkin konuşan Yaman, "Engellilik durumunu belgeleyebilmemizin tek yolu olan engelli raporları, engellilerimiz için hak kayıplarına neden olmaktadır. 20 Şubat 2019'da yayınlanan yönetmelik ile daha önce engellilik düzeyi 'evet/hayır' ibaresi ile belirtilirken, sonrasında 'tam bağımlı/kısmi bağımlı/bağımsız' ibaresine dönüştürülmesi, çok sayıda raporun engellilik oranında değişiklikler olmasına neden olmuş, bu durum engelli bireyler için ciddi mağduriyetler yaratmıştır. 2019 öncesi raporluların tekrar rapor için çağrıldıklarında ciddi hak kayıpları yaşadıkları gözlenmiş, önceki raporların devamının elzem olduğu izlenmiştir" ifadelerini kullandı.

'DAYANAĞI OLAN İSTİHDAM KRİTERİ UYGULANMALI'

Asgari ücretin 4'te 1'i kadar olan engelli aylığının, insani koşullar bakımından yetersiz olduğuna işaret eden Yaman, "Bakım veren aile üyelerinin sosyal güvencesizliği ise olayı tamamen muhtaçlık zeminine taşımaktadır. Engelliler için savunduğumuz bağımsız yaşam hakkı ancak ve ancak devletin engellilere bakış açısının değişmesiyle gerçekleşebilir. Uluslararası engelli kriterlerine dayalı, kriterlerin sürekli değişmediği, özlük haklarının tam verildiği, hane içindeki kişi başı gelir seviyesinin, bir asgari ücret tutarının 3'te 1'i değil, engellinin bizzat kendi gelirinin değerlendirildiği, en az bir asgari ücret üzerinden hesaplanacak ve dayanağı olan istihdam kriterlerinin uygulandığı bir düzenle gerçekleşebilir" diye konuştu.