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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Zübeyde Hanım'ı anma mesajı yayınladı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 101. yılında sevgi ve minnetle andı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 101. yılında andı.

Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, Zübeyde Hanım'ın sadece Türkiye'nin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değil; tam bağımsız, demokratik, laik ve özgür Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve dünya tarihine geçen bir lider yetiştiren öncü kadın olduğunu belirtti.

Hayatı mücadele ile geçen Zübeyde Hanım'ın, tedavi gördüğü İzmir'de 101 yıl önce bugün yaşamını yitirdiğini fakat anısı ve mücadelesinin yaşadığını ifade eden Nazlıaka, ölüm yıl dönümünde Zübeyde Hanım'ı sevgi ve minnetle andı.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Zübeyde Hanım, 66 yıllık ömrüne kederi, mücadeleyi, cephelerde savaşan oğlu için kaygıyı, eş ve dört evlat acısını sığdırdı. Oğluna hasretle geçen yaşamında, felç oldu, ağlamaktan kısmen görme yetisini yitirdi. Yaşadığı tüm acılara karşın, oğlunun tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti hedefinin hep en büyük destekçisi oldu. Başı dimdik oğlunun arkasında durdu.

Acıdan değil, mücadeleden beslendi. O dönemde kadınların okula gitmesi yaygın olmamasına rağmen okuma yazma öğrendi. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, bir ulusun kaderini değiştiren lideri yetiştiren Zübeyde Hanım'ın güçlü karakteri her daim önümüzü aydınlatıyor. Onun yolundan giderek, çağdaş, demokratik, bağımsız, laik, özgür ve eşit Türkiye Cumhuriyeti için yılmadan mücadeleye devam ediyoruz. Anısı mücadelemizde yaşayacak."

Kaynak: AA / Politika

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