Ahmet Akın: Vatandaşı Borçlandırmak Üzerine Kurulu Bir Sistemle Vatandaşın Hayalleri ile Oynuyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin, “Vatandaşları 20 yıl gibi uzun bir süre borçlandırarak kıt kanaat geçinmeye maruz bırakan bir projeyi ‘yüzyılın projesi’ olarak ortaya koyabilecek tek iktidar, AKP iktidarı. Vatandaşı borçlandırmak üzerine kurulu bir sistemle vatandaşın hayalleri ile oynuyorlar. Ev sahibi olanlar yeni ev sahibi olabilirken hiç evi olmayan dar gelirliler bu iktidar döneminde yine ev sahibi olamıyor. Yani AKP iktidarı, dar gelirliyi ev sahibi yapmıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin, "Vatandaşları 20 yıl gibi uzun bir süre borçlandırarak kıt kanaat geçinmeye maruz bırakan bir projeyi 'yüzyılın projesi' olarak ortaya koyabilecek tek iktidar, AKP iktidarı. Vatandaşı borçlandırmak üzerine kurulu bir sistemle vatandaşın hayalleri ile oynuyorlar. Ev sahibi olanlar yeni ev sahibi olabilirken hiç evi olmayan dar gelirliler bu iktidar döneminde yine ev sahibi olamıyor. Yani AKP iktidarı, dar gelirliyi ev sahibi yapmıyor" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni sosyal konut projelerine tepki gösterdi. Akın, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarının vatandaşlara TOKİ projesiyle 2 artı 1 konutları aylık 2 bin 280 liradan, 3 artı 1 konutları ise aylık 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ayda satacağını duyurduğunu hatırlattı. Akın, ekonomik buhranın pençesinde boğuşan vatandaşların AKP iktidarı tarafından borçlandıracak bir sistemin kurgulandığını savundu.

"'YÜZYILIN KONUT PROJESİ' FAKİR FUKARA İÇİN DEĞİLSE KİMİN İÇİNDİR"

Akın, "Asgari ücret 5 bin 500 lira. Aylığının yarısı eder. Son zamlarla aylık elektrik ve doğal gaz faturası asgari bin 600 lira olan asgari ücretlinin, Türkiye ortalaması olan 3 bin 100 lira aylık kira ödediğini hesapladığınızda yaklaşık aylık gideri, bu üç kalem için 7 bin lira. Bu insanlarımız çoluk çocuklarıyla ne yiyecek? Nasıl işe gidecek? Nasıl çocuklarını okula gönderecek? 'Yüzyılın konut projesi' fakir fukara için değilse kimin içindir? Yine kime hizmet ediliyor? Kime rant sağlanıyor" dedi.

"VATANDAŞI BORÇLANDIRMAK ÜZERİNE KURULU BİR SİSTEMLE VATANDAŞIN HAYALLERİ İLE OYNUYORLAR"

Akın, vatandaşları 20 yıl gibi uzun bir süre borçlandırarak kıt kanaat geçinmeye maruz bırakan bir projeyi "yüzyılın projesi" olarak ortaya koyabilecek tek iktidarın AKP iktidarı olacağını savundu. "Hatırlatalım; bundan tam 3 yıl önce dönemin Bakanı Berat Albayrak 'dar gelirlilere, asgari ücretlilere' konut müjdesi vermişti. 20 yıl vadeli düşük faizli kredi verilen bir finansman modeli ile vatandaşın ev sahibi yapılacağını vadeden iktidar, vatandaşı ev sahibi değil ama borç sahibi yaptı. Şimdi de vatandaşı borçlandırmak üzerine kurulu bir sistemle vatandaşın hayalleri ile oynuyorlar" diyen Akın, şunları kaydetti.

"TOKİ'Yİ RANTA HİZMET EDEN DEĞİL VATANDAŞLARIMIZA HİZMET EDEN BİR KURUM OLARAK YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"

"Öncelikle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımıza konut sağlaması gereken TOKİ, AKP döneminde, büyükşehirlerde lüks konutlar yapan, devletin kıymetli arazileri üzerinden rant yaratan ve bu rantı önceden belirlenmiş şirketlere aktaran bir kurum haline gelmiştir. TOKİ'yi bu ekseninden kayan bir kurum olmaktan çıkarıp, ranta hizmet eden değil vatandaşlarımıza hizmet eden bir kurum olarak yeniden yapılandıracağız."

"'YÜZYILLIK' DEDİKLERİ BU PROJE DE DAR GELİRLİLERİMİZ İÇİN ADİL OLMAYACAK"

Akın, Türkiye'de konut ihtiyacının giderek arttığını ve 2002'de yüzde 73 olan ev sahipliği oranının AKP iktidarı döneminde giderek gerileyerek 2019'da yüzde 59'a kadar düştüğünü kaydetti. TÜİK verilerine göre konut sahibi olan nüfusun oranın da 2019'da yüzde 59'ken 2021'de yüzde 57,5'e gerilediğine dikkat çeken Akın, açıklamasında şunlara işaret etti:

"Ev sahibi olanlar yeni ev sahibi olabilirken hiç evi olmayan dar gelirliler bu iktidar döneminde yine ev sahibi olamıyor. Yani AKP iktidarı, dar gelirliyi ev sahibi yapmıyor. TOKİ, son 20 yılda 1 milyona yakın sosyal konut inşa ettiğini söylüyor. Ancak bu, konutların yoksul ya da dar gelirlilerin sahibi olduğunu göstermiyor. TOKİ'nin sosyal konut projeleri kent yoksullarına da seçenekler sunuyor ancak bu seçeneklerin yoksul vatandaşlarımız için hiç de adil değil. 'Yüzyıllık' dedikleri bu proje de dar gelirlilerimiz için adil olmayacak. Çünkü örnekleri ortada."