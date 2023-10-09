CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan MYK toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra taraflar arasında kalıcı ve hakkaniyetli bir barış için uluslararası toplumla birlikte devreye girmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gelişmelere ilişkin, " Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra taraflar arasında kalıcı ve hakkaniyetli bir barış için uluslararası toplumla birlikte devreye girmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Savaş daha çok acı, daha çok yıkım getirir. Ortadoğu'nun kan gölüne dönmemesi için bu savaşın daha da büyümeden sonlanmasını temenni ediyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Akın, TBMM'nin yeni yasama yılının 1 Ekim'de başladığını hatırlatarak, hükümetin 1 Ekim'den sonra emekli aylıklarına ilişkin bir düzenleme yapılacağını açıkladığını belirtti.

Akın, emeklilerin yeni yasama yılında dört gözle beklediği düzenlemenin yapılmadığını ifade etti.

Emeklilerin her gün artan fiyatlar karşısında adeta hayatta kalmak için mücadele verdiğini dile getiren Akın, milyonlarca emeklinin 7 bin 500 lira aylıkla açlığa mahkum yaşadığını kaydetti.

"Emeklinin bırakın yıl sonuna kadar, bir dakika daha bekleyecek hali yok." diyen Akın, kışın, meyve ve sebze fiyatları, ısınma ve kira bedellerinin daha da artacağını söyledi.

Akın, "Soruyoruz siz emekli aylıklarında gerekli artışı sağlamazsanız emeklilerimiz yılbaşına kadar ne yapacak? Ne yiyecek? Ne içecek? Evini nasıl ısıtacak? Saray, emekli maaşlarına, 'İnşallah, maşallah' diyerek geçiştirmeden 'Bir ay sonra, yılbaşında' diyerek geciktirmeden hemen şimdi düzenleme yapmalıdır." diye konuştu.

Asgari ücretin satın alma gücünün eridiğini belirten Akın, asgari ücretlinin maaşının 18 bin 340 lira olması gerektiğini kaydetti.

"Doğal gaz ve elektriğe yapılacak her zam, enflasyonun artışında adeta tuz, biber olacak"

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Akın, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Küresel Gıda Fiyat Endeksine göre dünya genelinde gıda fiyatları son bir yılda yüzde 10,7 geriledi. Bizde ise TÜİK'in verilerine göre aynı dönemde gıda fiyatları yüzde 70,7 arttı. Türkiye hem tüketici hem gıda enflasyonunda ilk 5 ülke arasına girdi. Hükümetin yaptığı hatalar yüzünden ülkemizde yakıcı bir hayat pahalılığı yaşanırken bunun dünyadan kaynaklandığını söylemenin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur." diye konuştu.

Sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaza 1 Ekim itibarıyla yüzde 20 zam yapıldığını belirten Akın, seçimden bu yana akaryakıt ürünlerine zam üzerine zam geldiğini, bunun üretim maliyetlerinin artmasına yol açtığını dile getirdi.

Akın, "Yaklaşan kara kış öncesi doğal gaz ve elektriğe yapılacak her zam, enflasyonun artışında adeta tuz, biber olacak. Bu zamlar üretim maliyetlerini artıracak. Üretim maliyetlerinin artışı demek çarşıda, pazarda, raflarda fiyatların artması demek. Vatandaşın filesine daha az meyve, sebze koyması demek." dedi.

"Sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun da altını çiziyoruz"

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele operasyonu sırasında bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) kaybedilmesiyle ilgili Akın, "SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünün ABD Savunma Bakanlığından öğrenildiğini" söyledi ve "SİHA'mızın düşürülmesini neden başka ülkelerden öğreniyoruz?" sorusunu yöneltti.

İsrail ile Filistin arasındaki gelişmeleri dikkatle izlediklerini ifade eden Akın, Filistin halkının haklı taleplerinin yanında olduklarını belirtti.

Akın, şunları kaydetti:

"Savaşın yaratacağı yıkımda hangi taraf olursa olsun özellikle sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun da altını çiziyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra taraflar arasında kalıcı ve hakkaniyetli bir barış için uluslararası toplumla birlikte devreye girmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Savaş daha çok acı, daha çok yıkım getirir. Ortadoğu'nun kan gölüne dönmemesi için bu savaşın daha da büyümeden sonlanmasını temenni ediyoruz."

"Gelin bu irrasyonel uygulamadan artık vazgeçin"

Akın, yeni akademik yılla birlikte üniversite öğrencilerinin bu yıl da büyük bir barınma sorunuyla karşı karşıya olduğunu anlattı.

Kira fiyatlarının cep yaktığını, özel yurtların yanına ise yaklaşılmadığını ifade eden Akın, üniversite öğrencilerinin beslenme sorunu olduğunu aktardı.

Üniversite yemekhanelerinde karavana yemeğin fiyatının yüzde 200 arttığına değinen Akın, beslenme ihtiyacını karşılamakta zorlanan gençlere yapılan bu muameleyi doğru bulmadıklarını vurguladı.

Kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin hükümete çağrıda bulunan Akın, "Gelin bu irrasyonel uygulamadan artık vazgeçin. Bu kış milyonlarca öğrencimizi karanlık çilesiyle bir kere daha karşı karşıya bırakmayın." dedi.

Akın, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere bugün itibarıyla 174 gün kaldığını, partide kongreler ve kurultay süreci devam ederken, yerel seçimlere yönelik hazırlıkların da sürdüğünü kaydetti.

İlki 30 Eylül'de Güneydoğu illerini kapsayacak şekilde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları"na devam edildiğini belirten Akın, bu hafta sonu Marmara Bölge Toplantısında parti örgütünün, belediye başkanlarıyla bir araya gelerek yerel seçim stratejilerini ele alacağını ifade etti.

"Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da bir demokrasi şöleni yaşandı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, açıklamasının ardından bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Özgür Çelik'i tebrik etmek için arayıp aramadığına" ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da bir demokrasi şöleni yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer parti ve partilerden ayıran da temel nokta budur; demokrasi şöleni. Yarışan iki aday da partimizin kültürünü özümsemiş kişilerdir. Seçilen İl Başkanımız Özgür Çelik ve yönetimine de başarılar diliyoruz. Bundan sonra omuz omuza yerel seçimler için birlikte çalışarak büyük bir zafer kazanacağız. İstanbul İl Başkanımız bugün Sayın Genel Başkanımızı aradı ve mazbatayı aldıktan sonra genel merkezimize gelerek Genel Başkanımızı ziyaret edeceğini söyledi."