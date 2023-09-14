CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Tüm Madenlerde İnceleme ve Denetim Yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) işlettiği madenler başta olmak üzere tüm madenlerde kapsamlı bir inceleme ve denetim yapılması gerektiğini belirtti. Akın, madenlerde önce insan, sonra maden ilkesinin benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, başta Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) işlettiği madenler olmak üzere tüm madenlerde kapsamlı bir inceleme ve denetim yapılması gerektiğini belirterek, "Önce insan sonra maden denilmeli." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, TTK'de yaşanan kazaların yatırım, denetim eksikliği ve yeteri kadar işçinin istihdam edilmemesinden kaynaklandığını anlattı.

Meclis'te 10 ay önce "TTK'ye bağlı diğer madenlerde de kazalar yaşanabilir" uyarısına bulunduklarını hatırlatan Akın, acilen TTK bünyesindeki madenlerde kapsamlı bir şekilde denetim yapılması gerektiğini vurguladı.

TTK bünyesindeki Armutçuk müessesinde meydana gelen göçükte bir maden işçisinin hayatını kaybettiğini, altı işçinin de yaralandığını hatırlatan Akın, madenin içinde 280 işçinin çalışma yürütürken başka bir damarda göçük olmasının madencileri faciadan döndürdüğünü belirtti.

"İşçilerimizin güvenliği kırmızı çizgi olmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şunları kaydetti:

"Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, başta devletin yani TTK'nin işlettiği madenler olmak üzere tüm madenlerde kapsamlı bir inceleme ve denetim yapılmalı. Önce insan, sonra maden denilmeli. Bilimin ışığında işçi güvenliğini ön planda tutarak madenleri işleten ülkelerde 10 yıllardır tek bir kaza olmadı. Maden kazaları ülkemizin bir kaderi değil; iktidarın siyasi tercihidir. AK Parti iktidarı döneminde onlarca maden kazası yaşandı ve bu zihniyet değişmedikçe maalesef yaşanmaya devam edecek. Madenlerde önce insan, sonra maden ilkesiyle hareket edilmeli. İşçilerimizin güvenliği kırmızı çizgi olmalı."