CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Elektrik Zammını Eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1 Ekim 2023 itibariyle sanayi ve tarımsal sulama abonelerinde elektriğe yapılan yüzde 20 oranındaki zammı eleştirerek, zamların enflasyonu artıracağını ve vatandaşlara yansıyacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1 Ekim 2023 itibariyle sanayi ve tarımsal sulama abonelerinde elektriğe yapılan yüzde 20 oranındaki zammı, "Sanayi ve tarımsal sulama abonelerinde elektriğe zam yaparsanız hem gıda fiyatlarını hem de üretim maliyetlerini artırırsınız. Bunu yapan iktidar enflasyonla mücadele ediyorum demesin. Bu, vatandaşı daha fazla enflasyonun altında ezmek anlamına gelir" sözleriyle eleştirdi. Zamların yurttaşlara yansıyacağını ifade eden Akın, "Sanayide ve tarımsal sulamada yapılan elektrik zamlarını vatandaşlarımız dolaylı olarak çarşı, pazar ve market raflarında alışveriş yaparken fiyatların artmasıyla ödemek zorunda kalacaktır" dedi.

Ahmet Akın bugün yaptığı yazılı açıklamada 1 Ekim 2023 itibarıyla sanayi ve tarımsal sulama abonelerinde elektriğe yapılan yüzde 20 oranındaki zammı değerlendirdi. Akın, yapılan zammın enflasyonu artıracağını belirtti.

Akın, "Türkiye dünya üzerinde en yüksek enflasyon yaşanan ülkeler arasında yer alırken; AK Parti iktidarın enflasyonu düşürmek yerine daha da artırmaya yönelik adımlar atması tam bir akıl tutulmasıdır. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle orta gelirli vatandaşları yoksullaştıran; düşük gelirli vatandaşları ise kaderine terk eden iktidar; enflasyonla mücadele edileceği söylemine karşın enflasyonu daha da yükseltecek kararlar almaktadır. Üretim maliyetlerini artırarak enflasyonla mücadele edildiğini söylemek vatandaşın aklıyla alay etmektir" diyerek AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştirdi.

"ZAM YAPILMASI ENFLASYONU ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHAR VE KIŞ DÖNEMİNDE ÇOK DAHA FAZLA ARTIRACAK"

Son 5 ay içerisindeki artışlara dikkat çeken CHP'li Akın, şunları söyledi:

"Mayıs ayından bu yana geçen 5 aylık dönemde akaryakıt fiyatlarının yüzde 100'ün üzerinde artması; başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde temel bir girdi olduğu için üretim maliyetlerinin de artmasına neden olmaktadır. Üretim maliyetlerinin artması da çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarak yansımaktadır. Akaryakıt zamlarının üretim fiyatları üzerindeki etkisi tam olarak yansımamışken bu kez sanayide ve tarımsal sulamada elektrik tarifelerine yüzde 20 oranında zam yapılması enflasyonu önümüzdeki sonbahar ve kış döneminde çok daha fazla artıracaktır."

"ELEKTRİK ZAMLARINI, VATANDAŞLARIMIZ ÇARŞI, PAZAR VE MARKET RAFLARINDA FİYATLARIN ARTMASIYLA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK"

Akın, zamların yurttaşlara yansıyacağını belirtken, "AK Parti iktidarının enflasyonla mücadele ederken; enerji kalemlerine art arda zam yapması enflasyonda domino etkisi yaratacaktır. Bu kapsamda sanayide ve tarımsal sulamada yapılan elektrik zamlarını vatandaşlarımız dolaylı olarak çarşı, pazar ve market raflarında alışveriş yaparken fiyatların artmasıyla ödemek zorunda kalacaktır" dedi.