CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan İktidara Eleştiri: Depremzedeleri Kaderlerine Terk Ediyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın depremzedelere verdiği konut sözüyle ilgili eleştirilerde bulundu. Akın, iktidarın ekonomik buhrandan çıkış için depremzedelerin üzerinden kemer sıkmaya çalıştığını belirtti ve konut maliyetinin düşük olmasının depremzedeleri kaderlerine terk etmek anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin depremzedelere düşük bir bedel vererek sorunu çözmek istediği iddialarını da dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İktidar, yarattığı ekonomik buhrandan çıkış için kemer sıkmaya depremzede vatandaşlarımız üzerinden mi başlayacak? Deprem konutları için maliyet altında bir bedel verilmesi mi planlanıyor? Bu doğruysa; depremzede vatandaşlarımız kaderlerine terk ediliyor demektir. İktidar bunu derhal açıklamalı. AK Parti iktidarının maliyet artışları nedeniyle hak sahibi depremzede vatandaşlara konut maliyetinin çok altında bir bedel vererek işin içinden çıkmak istediği duyumları alıyoruz. Depremzedelere 1 milyon lira verilip 'Başının çaresine bak mı' denilecek? Bu doğru mu? İktidar bunu asla aklından geçirmesin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından iktidarın evleri yıkılan vatandaşlara verdiği konut sözüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın'ın yazılı açıklaması şöyle:

"İKTİDAR YARATTIĞI EKONOMİK BUHRANDAN ÇIKIŞ İÇİN KEMER SIKMAYA DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZ ÜZERİNDEN Mİ BAŞLAYACAK?"

"İktidar yarattığı ekonomik buhrandan çıkış için kemer sıkmaya depremzede vatandaşlarımız üzerinden mi başlayacak? Deprem konutları için maliyet altında bir bedel verilmesi mi planlanıyor? Bu doğruysa; depremzede vatandaşlarımız kaderlerine terk ediliyor demektir. İktidar bunu derhal açıklamalı. Deprem felaketinin ardından 11 Şubat'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın yayınladığı, yaklaşık birim maliyet tebliğine göre konutların metrekare başına ortalama maliyeti düşük katlı binalarda 6 bin 350 lira; apartman tarzı binalarda ise 6 bin 825 lira olarak açıklanmıştı. Buna göre, deprem bölgesine yapılacağı açıklanan 105 metrekare düşük katlı bir konutun inşaat maliyeti 666 bin 750 lira; apartman tipi bir konutun inşaat maliyeti ise 716 bin 625 lira olarak hesaplandı. Depremde evi yıkılan vatandaşlar bu maliyetlerle ev sahibi olmayı bekliyor.

"BİR KONUTUN İNŞAAT MALİYETİ 2 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR"

Deprem bölgesine yapılan konutlara ilişkin TOKİ'nin ihalelerinde metrekare inşaat maliyetleri; yaklaşık birim maliyetinin 2 katından fazla yükselmiş durumda. İhalelerde maliyetler 18 bin liraya kadar çıkıyor. Bu da 105 metrekare büyüklüğündeki bir evin inşaat maliyetini 1 milyon 890 bin liraya çıkarıyor. Altyapı ve zemin düzenlemesiyle birlikte bir konutun inşaat maliyeti 2 milyon lirayı da geçiyor.

"SEÇİM BİTTİ, ŞİMDİ VATANDAŞI YALNIZ MI BIRAKIYORSUNUZ?"

AK Parti iktidarının maliyet artışları nedeniyle hak sahibi depremzede vatandaşlara konut maliyetinin çok altında bir bedel vererek işin içinden çıkmak istediği duyumları alıyoruz. Depremzedelere 1 milyon lira verilip 'Başının çaresine bak mı' denilecek? Bu doğru mu? İktidar bunu asla aklından geçirmesin. Hak sahibi vatandaşlar depremin ardından ilan edilen koşullarda ev sahibi yapılmayacaksa iktidar seçim döneminde neden yaklaşık maliyet üzerinden beklenti yarattı? Seçim bitti, şimdi vatandaşı yalnız mı bırakıyorsunuz? İktidar yarattığı ekonomik buhranda faturayı önce depremzede vatandaşlarımıza mı kesecek?

TOKİ'NİN MÜTEAHHİTLERE OLAN BORCU NE KADARDIR?"

Depremin üzerinden neredeyse 5 ay geçti. İktidar bir yıl içerisinde konutları bitirme sözü verdi. Ancak ilan edilen koşullarda konut yapılması imkansız. TOKİ'nin müteahhitlere olan borcu ne kadardır? TOKİ üzerinden belli başlı yandaş firmalara kaynak mı aktarılıyor?"